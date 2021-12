Suárez, Bacca y Arias jugaron en agónico y crucial empate del Granada

Este lunes culminó la jornada de los colombianos en el Viejo Continente con un agónico resultado en España.



El Granada arrebató al Cádiz su primer triunfo en casa gracias a un gol de Jorge Molina en el minuto 88 para empatar a uno, lo que dejó helados a los gaditanos, quienes veían cerca la victoria después de haber marcado en la primera parte el paraguayo Santiago Arzamendia.



Tras este resultado, el conjunto granadino es decimoquinto con 16 puntos en la clasificación y el Cádiz sigue en puestos de descenso con 13.

El Cádiz salió con ímpetu, forzando tres saques de esquina en los primeros cinco minutos que el Granada solventó sin apuros. Un robo de Antonio Puertas en el centro del campo con servicio al colombiano Luis Suárez supuso la primera ocasión del Granada, que detuvo el guardameta argentino Jeremías Conan Ledesma (m.14).



Replicó el Cádiz con un disparo desde la frontal del hondureño Anthony Lozano al que respondió eficaz el portugués Luis Maximiano (m.19). El Cádiz se hizo con el mando del encuentro gracias a un fútbol con mordiente, dándole ritmo y velocidad al juego. Otra vez acertó el portero luso del Granada en un disparo duro del uruguayo Luis Alfonso Espino (m.22).



Cádiz forzó media docena de saques de esquina en la primera parte en un empuje diáfano hacia la meta visitante, asomando la posibilidad de gol cada vez con más frecuencia. Se adelantaron los gaditanos con un zapatazo del paraguayo Santiago Arzamendia desde la frontal que, después de tocar en un defensa, despistó a Maximiano (m.32).



Desde ahí hasta el descanso, el conjunto gaditano controló el partido, guardando como oro en paño el gol que presidía el marcador.



Tras la reanudación, el Granada salió a por todas y el recién entrado Ángel Montoro puso a prueba a Ledesma (m.54). Los granadinos abrieron el campo para buscar a Suárez y al alicantino Jorge Molina, que rondaban el área local, mientras que el Cádiz se empleó a fondo para resguardar su portería.



Así mismo en el Granada, buscando justamente la anhelada igualdad, ingresaron Santiago Arias y Carlos Bacca.



Empleándose con brío, el equipo local, muy necesitado de un triunfo para intentar salir de los puestos de descenso, obstaculizó las vías de creación del Granada, que no disfrutó de más ocasiones hasta la recta final. En el minuto 73, el colombiano Bacca se acomodó el balón para chutar raso y Ledesma firmó una buena parada. Antonio Puertas remató de cabeza alto un balón parado servido desde la derecha (m.76).



El Cádiz, parapetado en defensa, no pudo impedir a poco del final el gol del empate granadino, logrado por Molina al resolver un lío en el área tras el saque de un córner (m.88). Con el empate, el Granada de los colombianos salvó un punto valioso en su carrera por no descender.