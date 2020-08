No le importa mucho: polémica con Bale, previo al duelo frente al City

Gareth Bale es nuevamente el centro de la polémica. Previo al duelo de este viernes en el que el Real Madrid visita al Manchester City en el Etihad Stadium con el anhelo de remontar el marcador en contra (1-2) para quedarse con el pase a los cuartos de final de la Champions League, el jugador galés, quien no hace parte de la lista de convocados, fue grabado jugando golf mientras su equipo prepara el duelo crucial contra el equipo de Guardiola.

Las imágenes que fueron publicadas en el programa 'El Chiringuito', que conduce Josep Pedrerol, generaron bastante polémica en el entorno del equipo blanco, ya que según explica el periodista, en el momento en que Bale jugaba golf, Zinedine Zidane estaba dando la charla previa del encuentro que se jugará hoy en Inglaterra.

🚨🚨 IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨🚨



💣💥 Mientras Zidane da la charla en Mánchester, BALE juega al GOLF en Madrid. #JUGONES pic.twitter.com/5DMYtPWOGG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 7, 2020

La actitud del extremo de 31 años, no cayó del todo bien, luego de que en las últimas horas, el técnico francés explicara que Bale no estaba en la lista por decisión propia: "Bale ha preferido no jugar este partido". Con este acto, el nacido Gales demuestra que no le importa mucho lo que pase con su equipo.