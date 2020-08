Sentencia de Real Madrid a James: el equipo más interesado en ficharlo

Es un hecho: James Rodríguez no jugará más con el Real Madrid. El hecho que le haya pedido a su entrenador, Zinedine Zidane, que no lo tuviera en cuenta para el partido del pasado 5 de julio frente al Athletic de Bilbao, fue su condena, pues ‘Zizou’ decidió que, pasara lo que pasara, el colombiano no iba a volver a vestir la camiseta merengue para un partido oficial y solo se limitaría a entrenar con el equipo en Valdedebas.

Así lo confirma este viernes el diario ‘as’, con su periodista Manu Sainz, quien asegura que James ya ha puesto el punto y final a su etapa en el Madrid. La sentencia es tan fuerte, que “si el Madrid remonta la eliminatoria de Champions League contra Manchester City”, este viernes, James no tendría “opciones de jugar en los encuentros que le pudieran restar” de la máxima competencia de clubes en Europa.



De esa manera, Florentino Pérez, presidente del club merengue, dejará de rechazar las ofertas que lleguen por James, como lo hizo la temporada pasada, y ahora sí escuchará las propuestas que presente Jorge Mendes, agente del colombiano.



Justamente, el medio español sorprendió sobre cómo estarían las posibilidades de James en el mercado. Si bien se ha hablado de Atlético de Madrid, Manchester United y PSG como clubes a los que podría llegar, se dice que el Arsenal de Londres “es el equipo que más interés a mostrado” por el futbolista.