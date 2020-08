¿Mercado difícil, James? Las negativas que ha recibido de otros clubes

James Rodríguez fue prestado a Bayern Múnich tras su poca participación con Zinedine Zidane en Real Madrid, pero esta lección no le quedó clara al futbolista, quien quiso seguir intentando en el club blanco y buscar la confianza del entrenador francés. De nuevo, intento fallido con un resultado cada vez peor.



Las lesiones y las decisiones técnicas, y personales del jugador, lo han dejado con su peor temporada hasta el momento y solamente sumó 729 minutos con la camiseta merengue esta temporada. Al final, el mismo ‘10' de la Selección Colombia decidió no estar más en las convocatorias del club.

En rumores de prensa de España se mencionaba que la petición del jugador era por bienestar propio y por la idea de ir buscando rápidamente otro club para lograr volver a su nivel y ser protagonista, al menos, teniendo más minutos. Sin embargo, esto parece estar lejos.



En mismos rumores de medios de comunicación Europeo hubo varios equipos interesados en fichar al goleador del Mundial Brasil 2014, accediendo a una suma de cerca de 20 millones de euros. Sin embargo, uno a uno, estos clubes han empezado a hacer públicas sus negativas sobre James.



Uno de los primeros fue Everton, por la cercanía y gusto de Carlo Ancceloti por el atacante de la Tricolor. El entrenador, que ya lo dirigió, lo buscó desde Napoli y hubo opción en la temporada pasada, pero esta vez confirmó que no se hará: “¿James Rodríguez? Me gusta, me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Real Madrid, James Rodríguez me siguió a Múnich. Vino a jugar. Pero me siguió como un rumor a Napoli y ahora me sigue hasta aquí, a Everton: como un rumor. Tengo que ser honesto, me gusta mucho. Pero él es un jugador del Real Madrid. Creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid".



Primer cancelado: Everton. Luego siguió un rumor en España que involucró al jugador con varios clubes, entre ellos Benfica. Recordemos que James brilló en Porto y quedó con buenos recuerdos, por lo que este rumor empezaba a molestar. En primer medida, fue el club el que mencionó, en un comunicado, que no iba a tener grandes fichajes y que cerraba la puerta por la crisis económica. Días después, James publicó una foto con la camiseta del Porto.



Everton y Benfica, sin posibilidades. Finalmente, este miércoles el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fue tajante sobre los rumores que relacionaban al colombiano con el club colchonero: “No tengo ni idea si vendrá finalmente. No creo que entre en los planes del Atlético de Madrid". Recordemos además que las relaciones entre presidentes no quedó muy positiva luego de la goleada en pretemporada al Real Madrid, juego que cerró rotundamente el fichaje del jugador, que en esta ocasión sí estaba adelantada.



Así las cosas, Manchester United parece ser uno de los finales candidatos para el colombiano, aunque no es nada seguro hasta ahora. La actualidad de Bruno Fernández, que es magnífica, parece dar por cerrado el interés hacia James, que no encajaría allí. ¡Qué mercado! Si no logra salir en esta temporada, viene otro año de poquísimos minutos, menos confianza con Zidane y de salir gratis hasta 2021, tiempo en que finaliza su contrato.