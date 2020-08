¿Le baja el pulgar a James? Presidente de Atlético habla del fichaje

¡Para tu tren! Así, palabras más, palabras menos, le ha dicho el Atlético de Madrid a las aspiraciones de James Rodríguez de engrosar sus filas.

Y es que ha sido el propio presidente del club, Enrique Cerezo, quien ha hablado de manera directa sobre los rumores que se tejieron en las últimas horas, respecto de una posible llegada del colombiano al club, además por una cifra ínfima: alrededor de 15 millones de euros.



Mientras el equipo de Diego Simeone trabaja a fondo y se prepara el viaje a Lisboa, donde se medirá en cuartos de final de Champions League a Leipizig (13 de agosto), el directivo trabaja en una política de fichajes que infortunadamente parece no incluir al colombiano.



Cerezo fue claro en su charla con el programa 'A Diario', de Radio Marca en España: "No tengo ni idea si vendrá finalmente. No creo que entre en los planes del Atlético de Madrid".



Hay que decir que deja una pequeña ventana abierta, considerando que el mercado apenas acaba de abrir y falta mucho tiempo para transferencias de última hora. Pero el resto de la frase es más un descarte que una posibilidad.



"Tenemos una plantilla excelente y joven. Sin embargo, si el entrenador considera que hace falta algo, intentaremos traer lo que tengamos a nuestro alcance porque ha sido una temporada complicada económicamente. Y menos mal que se pudo jugar lo que restó de Liga, si no hubiera sido una catástrofe", añadió el directivo.



Ese es otro detalle que juega en contra de James: las complicaciones económicas para pagar una ficha que ronda los 8 millones de euros por temporada. Cerezo deja claro que lo que llegue será "lo que esté al alcance" y vale decir que no se distinguen los 'colchoneros' por pagar salarios especialmente altos. Si a eso se suma la insistencia en una "plantilla joven", el creativo, de 29 años, tampoco parece encajar.

❌🇨🇴 Por lo que ha contado #CerezoEnADiario, parece que JAMES RODRÍGUEZ ha perdido el tren el ATLETIhttps://t.co/3z8cJEGr1T — Radio MARCA (@RadioMARCA) August 5, 2020



Es una pena que, como dice el presidente del Atlético, el tren del club haya pasado ya para el colombiano, pues fue siempre su anhelo no tener que moverse de Madrid. No haber dado el aval en 2019 le cerró una puerta deportiva al jugador y una oportunidad de negocio a Real Madrid, que no se sabe todavía cuánto más se lamentará.



De esta manera, el futuro de James vuelve a estar en el lugar donde lleva ya casi un año: en el limbo.