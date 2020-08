Mordaz respuesta de Shannon a persona que opinó de relación con James

Aunque hubo dudas en algún momento, la relación entre James Rodríguez y Shannon de Lima continúa y por estos días viven unos buenos días juntos en Madrid.

La mujer llegó hace varias semanas a la casa del colombiano y allí han disfrutado de un tiempo juntos bajo el fuerte verano que se vive en esa ciudad por estos días.

Son pocas las imágenes juntos que comparten Shannon o James y esa fue precisamente el comentario, que parece más un reclamo, por parte de una persona en las redes sociales de la mujer.

“Que relación tan rara y extraña la tuya y tu novio. Creo que ambos se tienen será para no estar solos porque no vero relación ahí. Cada uno por su lado y después de que por qué el hombre ve a otras mujeres. Un consejo Shannon, el que tiene tienda que la atienda, si no, la atiende otra", escribió esta persona.

Pues la mujer, como pocas veces lo hace, le respondió a esta persona a tal punto que esta ya eliminó el comentario de sus redes sociales.

“Por lo visto le duele... Busque mejor usted a quien atender, no se preocupe por nuestras vidas que mi tienda está bien atendida y muy feliz... ¡Ah reclaman siempre por la dueña! Besos", escribió la venezolana.

Shannon y James han pasado tiempo juntos este verano, pero por motivos laborales la mujer debe estar trasladándose constantemente en varias ciudades de América, especialmente en Miami.