Xavi condiciona a Frenkie de Jong: quieren que baje su salario

Sin duda alguna, Frenkie de Jong volvió a hacer de las suyas en el FC Barcelona. El neerlandés encontró un perfecto hueco en el segundo tiempo del Clásico celebrado en Las Vegas, y como un tercer central empezando desde atrás su labor, descrestó a los seguidores y a las directivas catalanas. Su futuro parece resolverse paulatinamente.

El neerlandés quiere quedarse en el FC Barcelona y Joan Laporta y Xavi Hernández le han dado el visto bueno pese a los grandes rumores que rodean al jugador y que lo ponen en el Manchester United de un viejo conocido como Erik ten Hag. El volante de marca anhela un final feliz instalándose como un referente en la medular del club catalán.



En esta urgencia del FC Barcelona por solventar la crisis económica, los catalanes han acudido a palancas financieras para lograr el fichaje de Raphinha y Robert Lewandowski cuando se pensaba que esas vinculaciones eran imposibles por la carencia de dinero. A partir de ese tema, Frenkie de Jong parecía estar más lejos del entorno culé, pero los planes parecen resolverse cada vez más con de Jong todavía en la medular blaugrana.



Xavi Hernández ha mantenido que no quiere perder al jugador, pero sí comenta que necesita que haya una reducción salarial de Frenkie de Jong para que continúe en el FC Barcelona. El neerlandés quiere continuar bajo las órdenes de la insignia catalana en el club.



De acuerdo con el Diario AS, Xavi decidió reunirse y definir el tema salarial para poder contar con Frenkie de Jong en la medular del FC Barcelona. En aquella charla, el estratega le dijo que este club culé cuenta sin lugar a duda con él y que es un jugador valioso en la plantilla. No obstante, sí le explicó que, para ello, debe hacer un sacrificio salarial casi a la mitad.



Afortunadamente, tanto para Xavi Hernández como para Frenkie de Jong, la reunión fue positiva para el equipo azulgrana. Al parecer hará ese esfuerzo que Xavi Hernández le ha pedido para manejar su permanencia en el FC Barcelona. De querer liberarlo para mejorar la situación económica, quieren blindarlo, siempre y cuando el neerlandés ponga de su parte. El volante de marca tendrá que decidir finalmente esa reducción de su salario.