¿Perdieron la cabeza? Alucinante cifra para llevar a De Jong a Premier

Es temporada de transferencias y, al parecer, el momento de perder la cabeza por el jugador anhelado. Al menos para Manchester United sí que es momento de arriesgar a lo grande.

El equipo británico estaría dando pasos hacia el fortalecimiento de la nómina que pedía Cristiano Ronaldo y que está a punto de romper el mercado no por un goleador sino por mediocampista.



Se trata de Frenkie De Jong, por quien Old Trafford planea pagar la rotunda cifra de 85 millones de euros, contando bonificaciones, un número que supera a la tarifa de un goleador como Darwin Núñez en Liverpool (65 millones).



Según el periodista Oriol Domènech en el programa Onze, de Esport3, FC Barcelona y el United ya tienen ese acuerdo cerrado, un término medio entre los 60 millones de la primera oferta y los 100 millones que pretendían los españoles.



Sin embargo, según Mundo Deportivo, el jugador todavía no ha dado el aval para su salida, pues no querría moverse del Camp Nou, más allá que el técnico que lo valorizó para el mundo en el Ajax, Erik ten Hag, lo habría llamado personalmente para convencerlo de acompañarlo en el club británico.



La oferta pasará ahora por convencerlo por la vía de un importante salario, pues ya el FC Barcelona quiere dejarlo salir, no solo para ingresar semejante fortuna por su traspaso sino justamente para ahorrarse su ficha y mejorar su precaria situación económica.