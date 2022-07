Así avanza la pretemporada del Barcelona, con un mercado exitoso

El Barcelona finalizó el curso con un bajo estado de ánimo, pero los cuatro fichajes que se han anunciado durante este mes de julio, Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphael Días Belloli ‘Raphinha’ y Robert Lewandowski, han ilusionado a la afición azulgrana y a un equipo que se estrenará en la gira norteamericana la madrugada del martes al miércoles (2.00 hora española) ante el Inter Miami.



Este encuentro, que está levantando mucha expectación en Miami, puede servir para ver por primera vez en acción a tres de las cuatro incorporaciones del Barcelona (Kessie ya debutó ante el Olot). Y es que en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, que ha agotado las 20.000 entradas disponibles, Christensen, Raphinha y Lewandowski podrían vestir por primera vez la camiseta azulgrana.

El delantero polaco, que aterrizó este domingo en Miami para unirse a sus nuevos compañeros sin pisar todavía Barcelona, es el gran foco de atención en las horas previas al partido, aunque las apenas 48 horas que llevará en la disciplina azulgrana cuando se dé el pitido inicial ponen en duda su debut.



En cambio, es prácticamente seguro que Raphinha y Christensen jugarán ante el Inter Miami sus primeros minutos con el Barça. El extremo y el central acumulan varios entrenamientos como azulgranas tras ser presentados como nuevos jugadores para este temporada. También estarán disponibles por primera vez los internacionales de la plantilla que estuvieron con sus selecciones al finalizar el curso, quienes no entraron en la convocatoria para enfrentarse al Olot (1-1), en el primer partido de pretemporada, al haber regresado más tarde a los entrenamientos.



Así, Ronald Araujo, Sergio Busquets, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, Jordi Alba, Eric García, Memphis Depay y Frenkie de Jong podrían contar con minutos si así lo decide Xavi Hernández, que en principio llegará a tiempo para sentarse en el banquillo, a pesar de no haber podido viajar con la expedición por razones administrativas y problemas con su pasaporte.



También forma parte de este grupo de jugadores Ferran Torres, que sigue haciendo trabajo específico en los entrenamientos a causa de una herida en su pie derecho, y será baja ante el Inter Miami. En cambio, Sergi Roberto recibió el alta médica y podría volver a pisar un terreno de juego tras nueve meses sin hacerlo, y Ousmane Dembélé estará disponible tras renovar finalmente con el Barça.



El encuentro en Miami es el primero de los cuatro que el cuadro catalán disputará en esta gira por Estados Unidos. El sábado habrá el plato fuerte, el ‘Clásico’ ante el Real Madrid en Las Vegas; el 26 jugará ante el Juventus de Turín en Dallas; y el 30, ante el New York Red Bulls en Nueva York.



EFE