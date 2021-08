¡Superen a Messi! Koeman, feliz con su equipo y sin el ídolo argentino

Lionel Messi no está más en territorio catalán, pero la vida sigue. El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó este domingo que "en la primera media hora se ha visto el mejor Barça en mucho tiempo" tras el triunfo por 4-2 ante la Real Sociedad en la primera jornada de Liga.



"Hemos trabajado mucho nuestro juego sin balón, sabemos que con balón somos un gran equipo. Si presionamos tenemos que presionar todos y en la primera media hora en este sentido ha sido el mejor Barça en mucho tiempo", añadió el técnico neerlandés en rueda de prensa.

A pesar de todo, fue claro respecto la ausencia de Messi: "Nuestro juego puede ser más colectivo que antes, pero todavía prefiero tener a Messi en mi equipo. No tenemos un jugador que decida partidos por sí mismo, ahora somos un equipo que necesita crear oportunidades para marcar goles".



El gran protagonista del partido fue Martin Braithwaite, quien marcó dos goles y dio una asistencia pero no tiene asegurada su continuidad en el equipo. Sobre el jugador danés, Koeman dijo que "es un ejemplo como profesional del fútbol, siempre trabaja para el equipo y ha mejorado su juego" y que está "encantado de tener jugadores como él".



El primer tanto del encuentro fue mediante un remate de cabeza de Gerard Piqué, que fue ovacionado por haberse rebajado su sueldo con la intención de que el Barça pudiese inscribir a Memphis Depay y Eric Garcia.



"Para mí Piqué el año pasado también fue un líder en este equipo, aunque se perdió partidos por las lesiones de rodilla. Pero su actitud ha sido ejemplar y hoy ha marcado un gran gol", dijo sobre el central el técnico holandés.



Su pareja en el eje defensivo fue uno de los nuevos fichajes, Eric Garcia, quien Koeman elogió: "Nuestra defensa estuvo bien, tan solo al final del partido hubo un poco de falta de concentración en algunas jugadas. Eric Garcia ha jugado bien, posicionalmente es bueno y con balón no se pone nervioso".



Respecto a que jugadores como Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho y Álex Collado no fueran convocados, Koeman explicó que "cada uno sabe perfectamente su situación" y que es "un entrenador que siempre" da "oportunidades a los jóvenes, son el futuro de este club".



Pero sobre todo fue contundente con Collado: "Hoy en día prefiero a Yusuf Demir en la posición de Álex Collado, hace unos días parecía que se iba a ir a un equipo belga".