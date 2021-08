‘James es importante para la Selección, pero no está por encima’

El tema James Rodríguez no para de generar polémica en territorio colombiano. Sus recientes intervenciones en Twitch dan cuenta de que su regreso a la Selección, por lo menos para la triple fecha de Eliminatorias que se avecina, está muy lejos.



Justamente sobre las declaraciones punzantes del 10 cafetero, un reconocido exintegrante del equipo nacional criticó sus comentarios, las actitudes de rebeldía que viene adoptando y la relación con Reinaldo Rueda.



En diálogo con el ‘Carrusel’ de Caracol Radio, Óscar Córdoba se despachó:

Nadie está por encima de la Selección - Me parece que a nosotros nos enseñaron siempre que la lengua... la persona es esclava de sus palabras, iba a decir la otra, pero es más fuerte. No se puede por el horario. A medida que nos vamos comunicando con la gente y no tenemos el control de lo que vamos diciendo porque nos vemos muy emocionales, cometemos errores y pasamos por encima de gente. Me parece que ahorita estamos pasando por encima de una Selección Colombia, la Selección es más importante que cualquier persona. Han pasado grandes jugadores, solamente que cada uno es importante en su momento, su época. Así como el Pibe fue importante en su momento, Freddy Rincón en su momento, Umaña en su momento, uno entiende que hoy James es importante para la Selección, pero eso no significa que está por encima. Seguramente la Selección cambiará su estilo de juego, buscará una nueva forma de jugar y sacar resultados, y de pronto vamos a necesitar otro estilo de jugador ya que James no ha querido estar a la altura y también ha venido chocando con nuestro entrenador.



Razones para no convocar a James - Si vamos a ser consecuentes con lo que dijo Reinaldo (Rueda) en su momento, que necesita un James al 500% de forma figurativo, pues no debería ser convocado. ¿Por qué? No estuvo en el proceso de la Copa América, no estuvo en el morfociclo, viene haciendo una buena pretemporada, pero ahora parece que tiene covid-19 o sea parece que se va a perder de una semana a dos, según los protocolos de recuperación... Siendo consecuente con eso que dijo el técnico, tampoco va a estar convocado para esta seguidilla de tres partidos.



Ventajas de los actuales integrantes de Selección respecto al 10 - Acuérdate que ellos vienen de un proceso de una Copa América que para todos creo que fue un buen arranque. Primero, para lo que fueron los partidos de Eliminatorias, jugando bien, jugando mal, regular, lo que ustedes quieran, pero lograron cuatro puntos importantes que nos volvieron a colocar en carrera. Ya hay una memoria futbolística a la cual los muchachos están acostumbrados, hay una convivencia que también es importante en la Selección y en este caso James no ha pertenecido de forma reciente.



Declaraciones prudentes o explosivas - Uno tiene que ser consecuente con lo que uno dice, entendiendo que por cualquier lado pueden aparecer situaciones que te ponen contra la pared. Es una invitación a que todos seamos prudentes al momento de hablar.



Relación Rueda-James - En el conocimiento que tengo de Reinaldo, él es la persona más abierta, inteligente, académica y que seguramente no va a dejar por fuera a un gran talento como James. Si en algún momento se da algo, es porque el mismo Reinaldo se acerca a James y va a invitarlo al diálogo. Créeme, él es una persona muy sabia en ese sentido y vas a entender que la Selección está por encima de cualquier interés personal. Eso no me intranquiliza, me intranquiliza más el hecho de que James no empiece a jugar. Eso me intranquiliza porque el jugador cuando está en su plenitud, solito se llama, solito se convoca porque todo el mundo lo va a pedir por su rendimiento, inteligencia de juego, ese envío que le puede dar a la Selección. Ojalá se le dé porque venía muy bien, cuando hizo la pretemporada, más allá de lo que se habla, estaba ahí, entrenando, sin lesiones y estaba listo para volver. Ahora viene lo del covid, bueno. Pero ojo con lo que dice, cada que habla lo que hace es tirarle una piedra a ese lago que está tranquilo