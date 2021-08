‘He visto a cuatro o cinco mejores que Messi’: gran polémica en España

No paran las repercusiones por el arribo de Lionel Messi al París Saint-Germain. Futbolistas e hinchas han hablado en redes sociales sobre el tema del año, así como los periodistas contaron, cuentan y contarán con tema para rato en sus programas deportivos.



Sobre esto último, en territorio español se armó una gran polémica por las fuertes declaraciones de un reconocido periodista...

En diálogo con el ‘Carrusel Deportivo’ de la Cadena Ser de España, Tomás Roncero, reconocido por su participación en ‘El Chiringuito’, aseguró que conoce a cuatro futbolistas mejores que Messi. Así mismo apuntó contra el cuadro blaugrana por dejarlo salir.

​

“Por lo menos he visto cuatro o cinco mejores que él (Lío), tranquilamente. Cristiano (Ronaldo) para empezar, (Emilio) Butrageño me parecía más genio, (Diego) Maradona ha sido el más grande que he visto porque ha hecho cosas que jamás haría Messi ni en sus sueños y por referencias de mi padre y videos que he visto (Alfredo) Di Stéfano ha sido bastante más”, expresó.



CR7, Butragueño y Di Stéfano coinciden en haber tenido un exitoso paso por la liga española de la mano del Real Madrid, equipo del que Roncero se declara abiertamente aficionado.



Sobre la salida en falso del Barcelona comentó: “Yo quería que se quedara porque ganarle al Barça con Messi es mejor... El hombre es puro money, money, money. Se aburría de perder y que le metieran 4-8 en Champions”.



Clara referencia a las humillaciones sufridas a nivel internacional frente al Bayern Múnich y PSG.