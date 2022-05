Barcelona daría tres jugadores por una gran figura de LaLiga: ¡locura!

Barcelona ya está en la tarea de armar una nómina competitiva que le permita regresar a la cúspide del fútbol europeo. Para ello, los directivos se están fijando en jugadores importantes.



Valencia confirmó que este martes el presidente Anil Murthy y Joey Lim mantuvieron una reunión con el presidente culé Joan Laporta pero explicaron que fue una más de las que se mantienen con otros clubes en temporada de mercado y, fuentes conocedoras del encuentro, señalaron a Efe que el club catalán les transmitió su interés en Carlos Soler.

Desde el Valencia recuerdan que su máximo accionista, Peter Lim, tiene una buena relación con Laporta y que este tipo de reuniones son habituales y que se han mantenido en los últimos mercados sin que se hayan concretado operaciones.



La entidad de Mestalla explicó que el dirigente del Barça les transmitió su interés por Soler pero aseguran que la impresión es que el club catalán no puede afrontar ahora un traspaso como el que podría suponer el centrocampista valenciano, con el que el club trabaja para renovar.



Ven por tanto muy lejana cualquier operación. Además, el Valencia apunta que el Barcelona puso encima de la mesa los nombres de tres jugadores que podrían recalar en el club de Mestalla en una operación con Soler o de manera independiente.



Se trata del delantero danés Martin Braithwaite, que ya fue ofrecido en otros mercados y en el que la entidad no están interesados, el canterano Riqui Puig y el también joven Sergiño Dest, que sí que ha tenido muchos minutos esta campaña.



Desde la entidad valencianista aseguran que el nombre de José Luis Gayá no estuvo encima de la mesa en la reunión aunque son conscientes de que es un jugador que le gusta al Barcelona porque en otros momentos ha preguntado por él.