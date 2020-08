¿Klopp a FC Barcelona? La propuesta que le harían al DT de Liverpool

Se dice tanto alrededor del FC Barcelona, de su crisis interna y su necesaria revolución, que poco suena descabellado. Más si se trata del capitán del barco.

Pues a pesar del reciente nombramiento de Koeman, el caos en tan profundo que valdría la pena ir pensando en un plan B. Según el diario Sport ese no sería otro que Jurguen Klopp.



La salida del técnico Setién, de Abidal, secretario técnico, y probablemente de algún directivo más, además de varios 'intocables' de la plantilla, hace parecer que para marzo, cuando termine el mandato del presidente Josep Bartomeu, también habrá un relevo.



Uno de los candidatos a las próximas elecciones es Jordi Farre, quien desde ahora se ha animado a apuntar al DT más cotizado del momento, tal como se lo contó al diario Sport.



Farre que ya ha sondeado al técnico del Liverpool y aunque deseó un buen desempeño del nuevo DT, aseguró: "Si Koeman trabaja y lo hace bien, lo estará, por supuesto... Evidentemente, tenemos nuestra hoja de ruta y ya habíamos iniciado varias conversaciones con Jurgen Klopp, porque nos parece que el Barça necesita un entrenador así".



No avanzó una respuesta pero vale decir que Klopp aseguró recientemente que dirigirá un año más y entonces se tomará un descanso. Las agendas, al parecer, por ahora no coinciden.