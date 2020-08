'Piqué está preocupado de que Shakira no lo vea jugar': ácida crítica

Barcelona fracasó esta temporada luego de no ganar ni la Liga ni la Champions League, los dos campeonatos más importantes que tuvo en el año.

Lo peor de todo fue la eliminación del torneo internacional, pues se despidieron con un 8-2 contra Bayern Múnich en el que mostraron la peor versión de su defensa.

Sobre el presente del Barcelona y ese encuentro, el histórico Adolfo el 'Tren' Valencia, quien jugó para los bávaros en el pasado, puso sobre la mesa su posición.

“Yo he analizado y he estudiado al Bayern, todos sabíamos que Barcelona estaba allí dando pasitos, gateando, pero presentíamos la eliminación porque esas falencias las mostró en el torneo, un equipo con 4 puntos de ventaja y jugando con equipos malos. Si fuera por fútbol, Xavi e Iniesta estarían jugando, pero jugadores como Busquets y Piqué vienen mal, por eso hay crisis allí", expresó.

Sobre el defensor español fue mucho más crítico e hizo un análisis de lo que han sido sus últimas presentaciones con la camiseta culé.

“Piqué está preocupado de que Shakira no lo vea jugar y de pronto se pueda separar, eso es como a uno ya no le dan piernas y no hay velocidad tiene que irse, están es robando, gente que no marca, que no le quitan un balón a nadie, cuando se las tiran larga tampoco", soltó.

A Barcelona ya llegó Ronald Koeman como nuevo técnico del equipo y, para el 'Tren', a varios futbolistas se les cerrará la puerta por su bajo nivel competitivo.

“El técnico que llegó (Ronald Koeman) dijo que a él le gustaba la experiencia, que el equipo fuera mezcladito entre jóvenes y veteranos, pero al que no estuviera bien no lo metía. Allí se la está tirando a ellos, sino que como es un técnico que respetan, el mensaje está claro, y Messi no puede esperar que el equipo juegue a la manera de él, fue un jugador grande, pero en el fútbol de hoy la rapidez es muy importante, como lo mostró el Leipzig contra el Atlético”.

En esa línea, Piqué no fue el único que se llevó las críticas del Tren: “yo de entrenador o presidente del Barça llevaría a cuatro o cinco muchachos del Leipzig, porque son jóvenes de 21 o máximo 23 años, más adelante le servirían, por lo menos Jordi Alba ya no está para jugar, es un tipo que todo el tiempo está lesionado; tampoco ese francés no juega de lateral y cuando se va al ataque es el roto del equipo, sabe atacar, pero no marca”.

Finalmente habló sobre Lionel Messi y él cree que el argentino no se moverá de la institución culé porque se siente bien, a pesar de los malos momentos.

“Él no se va porque ya está cómodo, él puede ser uno de los máximos accionistas, todos sabemos que el argentino es muy avispado, el argentino mientras tenga una casa mil años allí se quedan. Messi ya se quedó en su Barcelona y de allí no se mueve, ahora compró un conjunto en Miami Beach y cuando tenga sus vacaciones se va para allá”.

