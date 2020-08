Voz autorizada: Ronaldo y el consejo en el problema Messi-Barcelona

Ronaldo Nazario, exfutbolista brasileño del Barcelona y del Real Madrid, entre otros, declaró este sábado que ve "poco probable" que el argentino Leo Messi "pueda salir" del equipo catalán "en estos momentos" y aseguró que "dejar que salga no es la solución" del club azulgrana para el futuro.

Ronaldo, que conoce bien el Barcelona tras su paso por el equipo en la temporada 1996/1997, opinó sobre la situación deportiva que vive el equipo catalán tras finalizar segundo la Liga española y después de su abultada eliminación de la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich (2-8) con la posterior destitución del entrenador Quique Setién. Para el presidente del Valladolid es "muy poco probable que pueda salir del Barcelona en estos momentos, sobre todo cuando hay una crisis de resultados".



"Messi es la referencia del equipo y yo, si fuera el Barcelona, no le dejaría salir en ningún caso. Tiene una relación muy grande y muy intensa con el club y no creo que deje de estar enamorado del equipo", señaló. "Se está exagerando la situación por el 2-8 de la Liga de Campeones y se buscan culpables y responsables. Messi necesita que le ayuden sus compañeros, como lo hacen, y el Barcelona tiene que pensar algo distinto para las próximas temporadas. Dejar que salga su principal jugador no es la solución", confesó Ronaldo, que participó en una conferencia de prensa virtual organizada por el Banco de Santander.



Por último, Ronaldo también opinó sobre el delantero uruguayo Luis Suárez, cuya continuidad en el Barcelona es una incógnita debido a la renovación que pretende hacer el club y para la que no ha desvelado los jugadores con los que cuenta la próxima temporada. "Luis Suárez sigue siendo uno de los mejores delanteros junto a Robert Lewandowski y Karim Benzema, que me encanta. Estoy convencido que Luis Suárez tiene para años como nueve representando esta posición tan querida", concluyó