El Tren' Valencia cree más en el fútbol del PSG que en el del Bayern

Este domingo (2:00 p.m., hora de Colombia) Bayern Múnich y el París Saint Germain jugarán la final de la Champions League en el Estadio da Luz de Lisboa, Portugal.



Para la mayoría, el gran favoritismo lo tiene el conjunto alemán, que viene de ganarle 3-0 al Lyon, de Francia, luego de aplastar 8-2 en su partido de cuartos de final al poderoso Barcelona de España, considerado durante mucho tiempo como el mejor equipo del mundo, mientras los parisinos vienen de superar 0-3 en su llave al también germano Leipzig.

El ex delantero vallecaucano Adolfo el ‘Tren’ Valencia, quien hizo parte de la plantilla del Bayern Múnich durante temporada y media entre 1993 y 1994. En 26 partidos marcó 15 goles, dos de ellos gratamente recordados en su debut frente al Friburgo. Fue el máximo artillero de la institución con 11 tantos y campeón de la Bundesliga, al mando del ex mundialista Franz Beckenbauer.

FUTBOLRED contactó al ex jugador bonaverense para conocer su impresión de la previa del compromiso que concentrará la atención futbolera este domingo.

“Los dos equipos han hecho méritos para estar allí en la gran final, va a ser dura para ambos. Bayern Múnich está manejando lo que es el conjunto, pero también tienen muchas falencias en la defensa, Lyon tuvo desde el comienzo para hacerle gol. Con este París Saint Germain, que cuenta con esas dos balas arriba, Mbappé y Neymar, además de Di María, hay que tener mucho cuidado, no puede salir a enloquecerse. El Bayern cuando juega con equipos grandes tiene muchos problemas”.

Prefiere no tirar campanas al vuelo: “Ese partido es muy duro porque el lateral izquierdo sabiendo que tiene allí a Mbappé y a Neymar no se va a ir a regalar ni a salir como loco. También veo con muchas dudas al técnico, al que jugaba como lateral izquierdo lo mete como central, pero esa es su posición, está improvisado; no es lo mismo un París que uno lo ve jugando a lo siempre, con jugadores que fueron fichados para ganarse esa Champions, yo por lo menos, que soy hincha del Bayern, para apostar mi plata me voy con el París”.

Por qué “Está bien que el conjunto del Bayern es muy bueno en lo futbolístico, pero el PSG tiene colectivo e individualidades, en cambio las individualidades del París son menos, Mbappé y Neymar saben que se ganan la Champions y por un rato se olvidan de Messi y Cristiano Ronaldo, la Champions es lo máximo, si la meten entre Mbappé y Neymar allí está el premio entre ellos dos”.

Adolfo 'El Tren' Valencia. Foto: CEET

‘El Tren’ se devuelve para analizar lo que ocurrió en el sorprendente resultado del cuadro alemán ante Barcelona: “Yo he analizado y he estudiado al Bayern, todos sabíamos que Barcelona estaba allí dando pasitos, gateando, pero presentíamos la eliminación porque esas falencias las mostró en el torneo, un equipo con 4 puntos de ventaja y jugando con equipos malos. Si fuera por fútbol, Xavi e Iniesta estarían jugando, pero jugadores como Busquets y Piqué vienen mal, por eso hay crisis allí. Piqué está preocupado de que Shakira no lo vea jugar y de pronto se pueda separar, eso es como a uno ya no le dan piernas y no hay velocidad tiene que irse, están es robando, gente que no marca, que no le quitan un balón a nadie, cuando se las tiran larga tampoco. El técnico que llegó (Ronald Koeman) dijo que a él le gustaba la experiencia, que el equipo fuera mezcladito entre jóvenes y veteranos, pero al que no estuviera bien no lo metía. Allí se la está tirando a ellos, sino que como es un técnico que respetan, el mensaje está claro, y Messi no puede esperar que el equipo juegue a la manera de él, fue un jugador grande, pero en el fútbol de hoy la rapidez es muy importante, como lo mostró el Leipzig ante el Atlético”.

Valencia agregó que “yo de entrenador o presidente del Barça llevaría a cuatro o cinco muchachos del Leipzig, porque son jóvenes de 21 o máximo 23 años, más adelante le servirían, por lo menos Jordi Alba ya no está para jugar, es un tipo que todo el tiempo está lesionado; tampoco ese francés no juega de lateral y cuando se va al ataque es el roto del equipo, sabe atacar, pero no marca”.



Sobre Messi explicó que “él no se va porque ya está cómodo, él puede ser uno de los máximos accionistas, todos sabemos que el argentino es muy avispado, el argentino mientras tenga una casa mil años allí se quedan. Messi ya se quedó en su Barcelona y de allí no se mueve, ahora compró un conjunto en Miami Beach y cuando tenga sus vacaciones se va para allá”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces