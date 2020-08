Pues no está Piqué en lista negra de Barcelona, pero sí tres 'tigres'

Se escribe un nuevo capítulo de la tormenta en FC Barcelona, ahora con la supuesta 'lista negra' real de los jugadores que no contarán para el nuevo DT, Ronald Koeman.

La cadena SER ha informado que la auténtica salida de jugadores no incluye al criticado zaguero Gerard Piqué, quien salió públicamente a decir, tras la derrota 8-2 contra Bayern Múnich, que si tenía que salir lo haría con tal de que ocurra la necesaria renovación de la plantilla.



Dice la fuente que Piqué es "pieza clave en la defensa blaugrana", en los planes de Koeman.



Los que sí están en esa llamada 'lista negra' son tres pesos pesados, los llamados 'intocables' cercanos a Lionel Messi: Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba.



Según la información, el nuevo DT tiene previsto hablar en los próximos días con los tres para comunicarles su decisión, asunto que está lejos de tener una solución sencilla, pues los tres tienen contratos vigentes. En el caso de Alba, quien renovó hace solo un año, hay serios problemas pues ha dicho que no planea moverse y además firmó hasta 2024. Suárez, entre tanto, tiene un requisito de 60 por ciento disputados en la temporada para la renovación automática, lo que no vería cumplirse si Koeman en efecto no cuenta con él.