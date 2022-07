Barcelona busca refuerzos en la Selección Colombia: bombazo a la vista

El Barcelona suma cinco ostentosas contrataciones en lo que va del mercado y va por más. A pesar de haber estado en una seria crisis económica que se llevó por delante a Bartomeu y Lionel Messi, la cosa parece haber mejorada por completo de la mano de Joan Laporta.



Hasta el momento hay un gasto de casi 160 millones de euros, monto que podría aumentar ante la posibilidad latente de fichar a un integrante de la Selección Colombia.

La cosa no será para nada fácil pues se trata de un futbolista que es titular indiscutido en su equipo, razón por la que no lo dejarán ir fácilmente, y que además es buscado por Atlético de Madrid y Sevilla, cuadro que justamente viene de perder a Jules Koundé por su ida al conjunto blaugrana.



El apuntado es ni más ni menos que Johan Mojica, defensor que actúa en el Elche junto a Helibelton Palacios. Antes de unirse a los Ilicitanos, el nacido en Palmira actuó en territorio español con Rayo Vallecano, Real Valladolid y Girona.



Según ha informado el diario ‘Mundo Deportivo’, la directiva culé tenía planeado fichar a Marcos Alonso, pero con los recientes inconvenientes por el traspaso de Koundé, quien estaba listo para unirse al Chelsea, la directiva ha decidido parar todo tipo de negocios con el club que dirige Xavi Hernández.



El siguiente en la lista es Javi Galán, lateral del Celta de apenas 18 años. Pero su cláusula de rescisión es de 18 millones de euros y no ven factible pagar dicho valor. Así mismo Sergio Reguilón, de poco rodaje en Tottenham, habría sido ofrecido, pero su cláusula es aún más costosa (25 millones).



Con lo anterior sobre la mesa, Mojica se convierte en la principal opción. Por un lado su ficha es sumamente económica (apenas 5.5 millones) y por otro lado viene de ser uno de los mejores defensores de LaLiga 2021/22 e incluso ‘Panini’ lo catalogó como el mejor lateral izquierdo de la temporada.



Así mismo se reveló que el jugador surgido en Deportivo Cali ya rechazó la renovación con Elche y desechó una oferta del Getafe. ¿Le llegó su oportunidad?