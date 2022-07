No hay marcha atrás: Cristiano Ronaldo y radical decisión en M. United

Cristiano Ronaldo está gran para saber cuáles son los alcances de sus decisiones. Y en lo que tiene que ver con su futuro en Manchester United parece no tener ninguna duda.

La situación no mejoró ni con la intermediación de Sir Alex Ferguson, a quien el club le habría pedido que lo persuadiera de regresar y no perder más tiempo. Se va y eso no parece tener reversa.



Según 'Daily Mail', el portugués le pidió a su club que negociaran la finalización de su contrato, vigente hasta 2026, para salir a buscar un club que sí le ofrezca competencia en Champions League, certamen en el que es máximo anotador pero tiene la intención de poner todos los goles de por medio posibles con Messi, quien jugará más torneos europeos con PSG y, si se da la lógica, nuevamente con FC Barcelona.



¿Cuál es su objetivo? Ser agente libre pues, por ahora, ningún club quiere asumir un fichaje muy costoso en términos de traspaso y salario mensual. Se dice que varios equipos, incluyendo al Bayern, lo desecharon pensando en eso, aunque Atlético de Madrid y Chelsea aún mantendrían su interés. Claro, eso es si llega gratis. De lo contrario, la pataleta podría quedar en nada...