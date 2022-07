Los hinchas del Atlético no quieren sus goles: #ContraCR7 es tendencia

¿Quién no quisiera un goleador con más de 800 celebraciones en su carrea? Increíble pero cierto: Atlético de Madrid.

Los rumores de la prensa en el movido mercado de verano han asegurado que Cristiano Ronaldo ya habría dado luz verde a la posibilidad de vovler a Madrid, aunque lo haría al Atlético y no al Real Madrid en el que se convirtió en ídolo.



Su razón es clara: a sus 37 años quiere poner distancia en su récord de máximo artillero de la Champions League (140 anotaciones) sobre Lionel Messi (125) y hacer que para Lewandoski y Benzema (86) su marca sea inalcanzable. Por eso ha decidido irse del Manchester United, al que volvió con ilusión de ampliar su impacto pero al que no ve como un equipo competitivo que le permita alcanzar sus metas personales.



Por eso apunta a un Atlético que, a diferencia de los británicos, sí estará en Champions, y al país de su mujer, la bella Georgina Rodríguez, a quien le encantaría la idea de volver a casa.



Cristiano no se ha presentado a la pretemporada de los ´diablos rojos´ alegando "problemas personales" que algunos descartan: estaría buscando club.



Según el diario ´AS´ de Madrid, el DT del Atlético, Diego Simeone, le gusta la idea de contratar al portugués, pero, a juzgar por lo que pasa en redes sociales, a buena parte de la afición no: los seguidores ´rojiblancos´ han hecho tendencia el #ContraCR7 en Twitter para dejar clara su posición. Estas son algunas de las opiniones:

Quiero pensar que son todo habladurías de la prensa. #ContraCR7 — Marta (@Marta03022485) July 25, 2022

#ContraCR7 si quieres a Cristiano en el Atleti, definitivamente no eres del Atleti — 12345666 (@12345666_black) July 25, 2022

Los hinchas del Atlético de Madrid rechazamos la idea de contratar a Cristiano Ronaldo porque no beneficia al grupo, sino que lo destruye #ContraCR7 pic.twitter.com/xhV1L4M4Ob — سعيد (@WOGCT) July 25, 2022

Los goles no pueden comprar la dignidad. Ya solo pensar en ficharlo mancha el escudo.#ContraCR7 — Arturo Carrasco (@ArturoCar33) July 25, 2022

No te queremos ni nunca te vamos a querer. Prefiero perder mil Champions que tenerte en mi equipo, Cristiano. #ContraCR7 — Gabrielle (@Gabrielle8114) July 24, 2022

Claramente un fichaje de semejante envergadura no se decidirá por una tendencia en redes sociales, pero es un hecho que el portugués no es el refuerzo que esperan y eso lo puede tener en cuenta la directiva.



Habrá que esperar al cierre del mercado, a finales de agosto, para saber si los goles seducirán o no a tantos desencantados.