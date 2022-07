¿Griezmann, el sacrificado en la 'Operación Cristiano' del Atlético?

El asunto es más o menos así: Cristiano Ronaldo está desmotivado en Manchester United, no cree que le pueda dar la cuota de títulos que quiere para el final de su carrera y espera quemar sus últimos cartuchos en un equipo que tenga Champions League, su torneo fetiche y en el que espera seguir ampliando su récord anotador.

Por eso rodenó a su agente, Jorge Mendes, ponerlo en la vitrina en el actual mercado de verano, para intentar un fichaje urgente al que se habrían apuntado, para empezar, Chelsea y Atlético de Madrid. La ventaja de este último es que el portugués habría dado su aval para volver a vivir en Madrid, donde pasó varios de sus años dorados, pero en la acera de Real Madrid. Negocios son negocios.



Y eso eso estaría ahora el club 'colchonero', cruzando cuentas para tener la cuota goleadora que sufrió en la última temporada con un regreso del que se esperaba mucho más: Antoine Griezmann. Ese, según la prensa británica, sería el sacrificado para acometer el costoso fichaje de Cristiano Ronaldo.



El diario inglés The Times afirma que se busca mercado para un Griezmann para descongestionar el ataque, en el que ya están Correa, Cunha, João Félix y el francés. Según el medio, el campeón mundial fue ofrecido al PSG, que descartó la operación por el overbooking que tiene en su ataque.



El asunto es más complejo de lo que parece: Griezmann está en el Atlético a préstamo desde el FC Barcelona, que ahora no espera recuperarlo con la llegada de Lewandowski y Rapinha y necesitaría que los madrileños se queden con él pero a cambio de los 40 millones de euros que tiene como opción de compra. Claramente al Atlético no le interesaría gastar ese dinero, que bien podría servir para pagar a Cristiano. El panorama para Antoine es de lo más gris...