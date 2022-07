Erik Ten Hag emula el estilo Pinto: cinco normas para el Man. United

Manchester United espera mejorar los resultados recientes. La decepcionante campaña en Premier League, eliminación en Champions y la no clasificación a la próxima edición del certamen europeo, dejan mal parado al club. Ahora, la salida de Cristiano Ronaldo parece ser cantada, pese a todas las complicaciones que esto puede llegar a representar.

La llegada del neerlandés Erik Ten Hag ilusiona, pues su campaña con el Ajax lo respalda. Ahora, con otro gigante de Europa, la labor será más exigente. Muchos técnicos han pasado por Old Trafford, en el tiempo reciente. Desde Ferguson, ninguno ha logrado encajar las mejores temporadas, pese a que se consiguieron títulos con Mouriho, siendo el más destacable del tiempo reciente.



El nuevo estratega llega con su idea, estilo y demás normas para poder llevar a cabo su proyecto. Ten Hag no tendrá piedad alguna, cuando se trate de figuras, sin importar si es Ronaldo (sin futuro definido) estas serán sus cinco normas, para el manejo del Manchester United, para la nueva temporada.



1. Llegada a tiempo al entrenamiento: si algún jugador llega tarde a la práctica, no podrá estar presente. Será expulsado de la sesión, sin excepción alguna.



2. Cero alcohol durante toda la temporada: el neerlandés procurará mantener a sus jugadores en el mejor ritmo de competencia. Por esto, les prohibirá beber alcohol durante la semana que haya partidos. Debido al apretado calendario en Inglaterra y a nivel UEFA, no podrán hacerlo durante toda la temporada.



3. Todos se alimentan en el club: estará prohibido los chefs personales, por lo que los jugadores deberán seguir el plan alimenticio del cuerpo técnico. Para cada jugador, habrá un menú especial, tratando de aumentar el consumo de vegetales y pescado.



4. Adicional a la anterior, el control de peso será estricto para todos los jugadores.



5. Los problemas se solucionan y se hablan en la cara: Ten Hag no tolerará ningún tipo de intermediario, todas, deberán ir directamente al estratega, sin tocar el tema con representantes y demás personas.