¿Aguantará Cristiano? Crítica a DT de Manchester United por mano dura

El nuevo código de comportamiento en Manchester United con antelación a a llegada del técnico Erik ten Hag. Ahora está en la fase de 'comuníquese y cúmplase'.

Y eso está el neerlandés, a quien algunos le auguran poco éxito si persiste en normas tan duras frente a multimillonarios caprichosos como sus dirigidos, y otros agradecen que haya llegado algo de mano dura justamente a un camerino que necesitaba de reprimendas. Serán los resultados los que indiquen quién tenía razón.



Lo cierto es que ese estricto modelo, que recuerda a Jorge Luis Pinto en todos los equipos que dirigió, se está cumpliendo, aunque a muchos les parezca exagerado.



¿Qué lo hace tan polémico? Estos son los cinco mandamientos del United, según The Mirror:



1. Está prohibido el consumo, aunque sea mínimo, de alcohol durante las semanas de partido

2. Están prohibidos los chefs personales

3. Habrá pruebas periódicas (el DT decide cuántas veces por día, semana o mes) del índice de masa corporal.

4. Cada inquietud de un jugador se discutirá directamente con el DT, del más mínimo detalle al tema más trascendental.

5. Habrá sanciones que irán hasta la exclusión del equipo por llegar tarde a entrenamientos y reuniones citadas por el jefe



En la lista uno de los temas que más ha generado incomodidad es lo de los chefs. Gabby Agbonlahor, exjugador del Arsenal, lo criticó en Talk Sport: "Creo que ahora se está excediendo un poco porque los jugadores van a tener chefs personales. Pueden cocinar alimentos saludables y saben qué alimentos tendrán los jugadores, entonces, ¿por qué tendrían que tomar comida del campo de entrenamiento?" Respuesta: porque el DT quiere saber qué hay en el plato de cada jugador personalmente. Punto.



¿Y qué tan fácil será hacer cumplir esos códigos? Este lunes The Athletic reveló que el jefe estrenó su norma de la puntualidad eliminando a un jugador no identificado del equipo como castigo por llegar dos veces tarde a las reuniones del equipo.



Por ahora el modelo ha probado efectividad y para muchos seguidores del United era un toque de disciplina que se necesitaba: en la gira por Australia y Tailandia, Ten Hag logró victorias contra Liverpool, Melbourne Victory y Crystal Palace y empató 2-2 contra Aston Villa. ¿Será por ese régimen que Cristiano Ronaldo no se ha unido a la pretemporada? Aunque se dice que es porque busca un cambio del club, no se descarta que no le guste mucho el estilo del nuevo DT.