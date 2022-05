Sin Kylian Mbappé, el objetivo no cambia: fichar franceses

Ad-portas de confirmarse el nuevo fichaje del Real Madrid, solo faltan escasos detalles en el precio de la transferencia, pero lo que ya es certero, es que Aurélien Tchouaméni se convertirá en nuevo volante del conjunto español. Afortunadamente, los franceses seguirán siendo bienvenidos en la ‘Casa Blanca’ pese a ese enorme desplante de Kylian Mbappé.

Si no es por Karim Benzema, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Zinedine Zidane como un referente, Aurélien Tchouaméni no sería visto con buenos ojos en el madridismo ni en la capital española por la gravedad del cambio de planes por parte de Kylian Mbappé en retroceder su opinión y renovar hasta 2025 con el Paris Saint-Germain. Un jugador que ya se convirtió en persona no grata en Madrid.

Pero así es el Real Madrid, se enfrascó en los últimos mercados en tener en el radar a jugadores franceses. Además, apostándole a la juventud con Eduardo Camavinga de 19 años y ahora, Aurélien Tchouaméni que se ha convertido en el fichaje objetivo del conjunto blanco tras la no llegada de Kylian Mbappé.

Aunque el mismo Kylian Mbappé ha intentado convencer al internacional francés del Mónaco, Tchouaméni tiene claro que su anhelo es no negar al Real Madrid. Es imposible negarlo, solo Mbappé que se atrevió a hacerlo. De acuerdo con el Diario Marca, su historia está llegando al final a falta de definir el valor final de la operación que parece estar rondando en los 80 millones de euros, pero podría ascender a 100 millones dependiendo de variables.

Por su parte, Jürgen Klopp también se acercó al francés de 22 años, pero parece ya haber tirado la toalla. En la cabeza de Aurélien Tchouaméni, la carta es el Real Madrid. De nuevo, con información de Marca, Carlo Ancelotti llamó personalmente al galo para convencerlo de llegar a la capital española.

Aurélien Tchouaméni se sintió tranquilo con el anhelo de contar con él por parte de Carlo Ancelotti, pero sigue dudando. Pues ese mediocampo del Real Madrid está muy sobrepoblado con Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Dani Ceballos que no define su futuro todavía. Ante la llegada de Takefusa Kubo que regresará procedente del Mallorca, Tchouaméni será el segundo fichaje de Florentino Pérez.