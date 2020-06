El ídolo de River Plate que ya quiere ver a Santos Borré en Europa

Rafael Santos Borré es una de las joyas de River Plate que podría entrar en el próximo mercado de fichajes, pues sus goles, movimientos y buen nivel, hacen que sea preciado en el fútbol europeo. Aunque el club argentino no se apura y lo quiere retener, sabe que cualquier momento puede llegar una oferta imposible de desechar.



River es la mejor vitrina para cambiar de rumbo, y más en la posición de delantero, pues son muchos los goleadores que se han ido a Europa y han brillado. Desde argentinos como extranjeros, los atacantes que han jugado en el club de Núñez siempre son bien vistos.



Uno de esos exgoleadores riverplatenses, ídolo e histórico, habló de Santos Borré, lo elogió y dice que lo ve listo para dar el salto. “Si me guío exclusivamente por lo futbolístico, Borré está listo para emigrar a Europa”, aseguró Hernán Crespo, exfutbolista y ahora entrenador.



“Hay que ver también el tema de la persona, porque yo no lo conozco. Por eso no puedo hacer un análisis tan completo. Pero futbolísticamente hablando, lo noto muchísimo más maduro. Él hace lo más difícil para un delantero: crearse las situaciones de gol. Le estaba faltando la serenidad para definir esas situaciones y erraba mucho. Y hoy no es así: hoy sigue generando lo mismo, pero convierte muchos goles. Entonces si tengo en cuenta exclusivamente eso, está listo para emigrar", agregó Crespo en charla con ‘Espn FC’.



Crespo siente que Borré es un jugador para Europa, aunque tendría que pasar una última prueba. “Lo que sí habría que hacer es mirarlo a los ojos y escucharlo, a ver si la personalidad que él tiene va de acuerdo con esa madurez que se nota dentro del campo de juego”, puntualizó.