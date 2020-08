River se hunde en deudas y todavía debe millones por dos colombianos

Ya pasaron más de cinco meses del último partido oficial de River. Y el efecto pandemia de coronavirus empieza a sentirse más que nunca en la economía del club. Mientras el mercado de pases avanza sin demasiado movimiento en todo el país y con una tranquilidad inusual en Europa, en Núñez hay una certeza: vender jugadores se transformó en una necesidad para poder recuperar parte del terreno perdido y saldar las deudas que alcanzan los 10 millones de dólares por siete jugadores diferentes.

En las últimas horas la noticia fue Juan Fernando Quintero por el ofrecimiento de siete millones de dólares de Shenzhen Kaisa de China. A pesar de que el jugador había aclarado que su futuro estaba en River y desde su entorno aseguraban que no estaba interesado en algún mercado "exótico" como el asiático o el de Medio Oriente, hoy podría verse tentado por el suculento contrato que le ofrecen: alrededor de 15 millones de dólares por tres temporadas.



El volante de 27 años ya dejó pasar una interesante oferta en diciembre de 2018, cuando Chongqing Lifan había estado dispuesto a pagar 17 millones de euros por su pase, pero, convencido por Gallardo, eligió quedarse. Ahora, a la espera de una nueva oferta que termine de convencer al club y al jugador, todo parece indicar que podría dejar el club.



Claro que los números ya no son los mismos. Hoy los valores del mercado global bajaron por completo, por lo que los clubes se encuentran en una encrucijada: necesitan vender, pero también deben saber negociar para que los jugadores no emigren a cualquier precio. Así, River busca que Shenzhen pueda estirar la oferta para encauzar las negociaciones, mientras nombres como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Rafael Borré y Nicolás De La Cruz también aparecen en la vidriera, todavía sin ofertas formales. Poder sostener a todo el plantel sin partidas que puedan ser dolorosas ya parece una misión imposible.



"El problema central actual es la falta de venta de entradas y abonos, es el eje fundamental. La principal estructura de ingreso hoy no la tenemos. Si la pandemia sigue su curso de esta manera, vamos a necesitar vender", reconoce un dirigente ante la consulta de LA NACION, que asegura que el club hoy dedica sus ingresos centrales a mantenerse al día con los sueldos de los 1.400 empleados.

Las deudas por los jugadores:

Jorge Carrascal: 3 millones de euros a Karpaty Lviv de Ucrania. No se abonaron las dos primeras cuotas de 1,25 millones de euros por la opción de compra del 90% de su pase a comienzos de 2020 y tampoco los 500 mil del préstamo que se realizó en enero de 2019. El club ucraniano ya hizo una protesta formal en la FIFA. Su contrato vence en diciembre de 2022 y su cláusula de salida es de 20 millones de euros, que se sube a 25 en el cierre del mercado.



Fabrizio Angileri: 1,486 millones de dólares a Godoy Cruz. En marzo de 2019, River cerró su incorporación por 2,23 millones de dólares a cambio del 80% de su pase. El club le debe dos cuotas de 743,3 mil dólares a los mendocinos que se vencieron el 31 de diciembre y el 31 de julio. Tiene contrato hasta junio de 2023 y una cláusula de salida de 15 millones de euros.



Paulo Díaz: 2 millones de dólares a Al-Ahli (Arabia Saudita). Son las dos cuotas restantes que se vencieron en enero y junio de este año. La operación se hizo en agosto de 2019 por un total de 3,75 millones de dólares por el 80% de su pase. River puso 1,75 millones en efectivo y ahora adeuda los últimos dos pagos. Tiene contrato hasta junio de 2022 y una cláusula de salida de 20 millones.



Juan Fernando Quintero: 1,3 millones de euros a Porto de Portugal. Es la última cuota del pase que se venció en diciembre. Le compró el 100% de los derechos económicos en un total de 3,725 euros que se dividieron en 500 mil iniciales del préstamo en enero de 2018 y otros 3,25 al ficharlo en enero de 2019. Su contrato vence en junio de 2022 y su cláusula es de 30 millones de euros.



Nicolás De La Cruz: 1 millón de dólares a Liverpool de Uruguay. La transferencia se hizo en agosto de 2017 por el 30% a cambio de un total de 4 millones de dólares, pero restan los pagos finales. Ya hubo dos refinanciaciones para poder afrontar las deudas.



Lucas Pratto: 455 mil euros a San Pablo por intereses de cuotas. Se establecieron a partir del reclamo del equipo brasilero en la FIFA por deuda acumulada. El traspaso se concretó en enero de 2018 por 11,5 millones de euros con pagos a plazos, que recién se terminaron a comienzos del año.



Matías Suárez: 470 mil dólares a Belgrano de Córdoba. River le pagó en estos días 200 mil dólares de la última cuota de la deuda por el pase de Matías Suárez, que es de 670 mil dólares. En septiembre le abonará 235 mil dólares y en noviembre la misma cantidad para saldar el pase. La operación se hizo por 2,35 millones de dólares en enero de 2019.



