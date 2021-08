¿Dudas en el caso de Román? En Argentina hablan de la postura de Russo

La salida de Miguel Ángel Russo de Boca Juniors, deja nuevamente abierto el panorama, pero, con incógnitas para el cuadro xeneize, sumido en polémicas, no solo por la salida del estratega, sino por la de sus jugadores y el caso Villa. Además, de la forma en que se desarmó el plantel, como afirman varios medios argentinos. Incluso, se habla de la forma en que se dio todo.



De acuerdo a información de Olé, no fue por la derrota contra Estudiantes, todo venía desde mucho antes. Además, del sentir del estratega con su adiós de Boca “Le quedaron reproches en el tintero, se fue con el sabor amargo del que sufre la injusticia, la ingratitud y la falta de respeto en carne propia, pero en silencio, el mismo silencio que eligió sostener aún contra sus propios intereses”.



En el tema refuerzos, donde las salidas de jugadores como Tevez, Zárate, Capaldo y demás, fueron debilitando su idea. Según el portal argentino, el gasto de los xeneizes fue de 11 millones de dólares, además con “jugadores que no habíamos pedido, en puestos que no necesitábamos”.



Y en el tema de llegadas, con los que pidió, pero nunca llegaron “Miguel pidió a Borja y a Di Santo, a Estrada, no vino ninguno, eso no puede ser casual” afirmaron.



Recordando uno de los que le había pedido a la junta del equipo, en el caso de Andrés Felipe Román, jugador de Millonarios, donde las cosas no le encajaban, teniendo en cuenta el pedido, su llegada, pero la posterior problemática ante sus exámenes médicos “La paranoia es tan grande, que desde el entorno de Russo dudan del caso del colombiano Andrés Román, un pedido de Russo que finalmente no llegó a Boca por no pasar la revisión médica: le encontraron un serio problema cardíaco que le impediría seguir jugando al fútbol, pero al cabo de meses de estudio el lateral volvió a jugar y hasta fue citado a su selección”.



“Suena impensado que profesionales serios de Boca se presten a una maniobra semejante, pero marca el nivel de desconfianza que había en el cuerpo técnico hacia el Consejo de Fútbol” tras conocerse todo lo relacionado con el actual lateral de Millonarios. Además, que uno de los errores de Russo fue someterse a las decisiones de los directivos, donde no se habló y como afirman “Con un silencio tan hermético que pareció puertas para afuera-un aval sin reproches”.



Concluyen con una de las problemáticas y quizás, el principal error, según el portal “El problema es que Russo no se rebeló, quizá por sobreestimar sus condiciones para dar vuelta a la historia. En la última etapa, se aferró a lo que tenía y jugó como podía…No había plan B y eso se notó en la racha sin triunfos y en la sequía goleadora”.