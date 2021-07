Comienzan las pruebas de atletismo: Sanmartín debuta en los Olímpicos

El deporte rey de los Juegos Olímpicos se acerca y la delegación colombiana abrirá su participación con Carlos Sanmartín, quien estará en la prueba de 3.000 metros con obstáculos, a la cual clasificó por escalafón.

El orgullo del municipio de Cabuyaro, en el departamento del Meta, está próximo a cumplir 28 años, de los cuales lleva solo seis en el atletismo. El actual subcampeón panamericano debutará en los Juegos Olímpicos, este jueves 29 de julio, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), en la primera ronda de la especialidad, con la firme intención de clasificar a la final, que se realizará el lunes 2 de agosto.



“Ya estoy en Tokio, es una maravilla poder vivir esta experiencia, no me cambio por nadie, estoy contando las horas para entregar todo de mí en la pista. Me acompaña el profesor Mauricio Ladino, y la verdad en esta concentración he aprendido mucho de los maratonistas Iván (González) y Jeisson (Suárez), con quienes estuve concentrado en Paipa (Boyacá) y luego en Francia”, afirmó Sanmartín.



El deportista llanero logró un cupo a las justas olímpicas de Tokio tras sumar 1.197 puntos en el escalafón mundial, confirmándose en el puesto 43 de 45 atletas clasificados en la prueba de 3.000 metros con obstáculos.



El cierre glorioso de su clasificación se dio el pasado mes de junio en el VIII Trofeo de Diputación de Castellón (España), donde batió el récord nacional, con un tiempo de 8 minutos, 25 segundos y 66 centésimas.



Además de la marca lograda en España, los otros dos eventos que llevaron a Sanmartín a los Juegos Olímpicos fueron las medallas de plata en el Campeonatos Suramericano de Atletismo en Guayaquil (Ecuador), en mayo de este año, y en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú), en junio de 2019.



Con relación al nacimiento de este sueño olímpico que hoy se hace realidad, el metense asegura: “Fue algo que se dio en el año 2019 cuando fui campeón suramericano en 3.000 metros con obstáculos, allí clasifiqué a los Juegos Panamericanos de Lima, donde conseguí la presea de plata. Esa medalla me dio el cupo al Mundial de Doha. Allí nació el sueño olímpico, junto al profe Ladino descubrimos que podíamos llegar a Tokio en esta prueba”.



Sanmartín competirá en la primera serie de las tres pactadas en la fase clasificatoria, a partir de las 9:30 de la mañana, de este viernes 30 de julio (7:30 de la noche del jueves 29 de julio en Colombia). A la final clasificarán los tres primeros de cada heat, y los seis siguientes mejores tiempos.



Entre los rivales del atleta colombiano en su serie tendrá a estelares como el etíope Lamecha Girma (8:01.36), el keniano Benjamin Kigen (8:05.12), el español Fernando Carro (8:05.69), el bahreiní John Koech (8:09.62) y el marroquí Mohamed Tindouf (8:11.65).



Con información del COC