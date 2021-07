El deporte rey de los Olímpicos: Colombia, en la fiesta del atletismo 

Este jueves en la noche colombiana, ‘el deporte rey’ de los Juegos Olímpicos iniciará con las miradas del mundo puestas en sus grandes figuras y la expectativa nacional por buscar una positiva figuración.

El atletismo es uno de los deportes que entrega mayor número de medallas en Juegos Olímpicos (48 en total) y concita la atención del mundo entero. Sus competencias comenzarán este jueves 29 de julio en la noche (hora colombiana), con las eliminatorias de los 10.000 planos damas.



En esta primera prueba, Colombia no tendrá representantes. El debutante de los nuestros será Carlos SanMartín, también este jueves 29 de julio, a las 7:30 p.m. en los 3.000 metros con obstáculos, en la que tendrá que llegar entre los tres primeros de su serie o conseguir uno de los seis mejores tiempos, sumadas las tres series, para obtener un cupo a la final.



A las 7:45 p.m., el turno será para Mauricio Ortega, en el grupo A de la etapa clasificatoria del lanzamiento de disco, quien buscará un cupo en la final, instancia a la que pasarán los atletas que superen la marca de 66 metros o los 12 mejores registros, después de tres intentos.



En su grupo, Ortega tendrá como rivales, entre otros, al polaco Piotr Małachowski, medalla de plata en Rio de Janeiro 2016 y Beijing 2008, así como al actual campeón mundial, el sueco Daniel Stahl.



Entre tanto, el viernes 27 de julio, a las 5:00 a.m. (hora colombiana) saltarán en el Estadio Olímpico de Tokio, Caterine Ibargüen, en el grupo A, y Yosiris Urrutia, en el grupo B, durante las pruebas clasificatorias de la prueba de salto triple.



Para acceder a la final, las colombianas tendrán que superar los 14 metros y 40 centímetros o lograr estar entre las 12 mejores marcas. Ibarguen llegará a su cuarta cita olímpica, la tercera en salto triple, precedida por una medalla de oro en Rio de Janeiro 2016 y una de plata en Londres 2012. Mientras que Urrutia se apuntará a sus segundos Juegos Olímpicos.



En el grupo de Ibargüen aparecen Yulimar Rojas, de Venezuela, recordista mundial bajo techo, doble campeona mundial y presea de plata en Rio 2016; la experimentada ucraniana Olha Saladukha, medalla de bronce en Londres 2012; Keturah Orji, de Estados Unidos, quien tiene la cuarta mejor marca de la temporada, con 14,92 metros, y la jamaiquina Kimberly Williams, segunda en el escalafón mundial, con 14,98.



Así será el inicio del atletismo colombiano en Tokio, el cual incluirá a 26 deportistas en total, quienes buscan superar las fases clasificatorias y en lo posible entrar a las finales en sus respectivas pruebas, en busca de una nueva medalla, como las logradas por Ximena Restrepo, en Barcelona 1992, y Caterine Ibargüen, en Londres 2012 y Rio 2016, o entrar en la lista de los que han obtenido diploma olímpico, distinción que hasta ahora solo ha obtenido John Murillo (quinto en el salto triple), en Rio de Janeiro.



Junto a Ibarguen, otros de los atletas podrían entrar en la disputa de las medallas: el velocista Anthony Zambrano y el marchista Eider Arévalo. Zambrano, medalla de plata en el Campeonato Mundial 2019, en Doha, Qatar, iniciará su participación el sábado 31 de julio, en los heats de los 400 metros planos.



Por su parte, Eider, campeón mundial de marcha en Londres 2017, cumplirá con sus terceros Juegos Olímpicos, el jueves 5 de agosto, a las 2:30 a.m., cuando se dé inicio a la competencia de los 20 km. En la presente temporada, el marchista colombiano ganó la reunión Porto de Mos, en Portugal, y Campeonato Panamericano, en Guayaquil (Ecuador).

Figuras mundiales para ver en Tokio:

El ugandés Joshua Cheptegei, récord mundial en las pruebas de 5.000 y 10.000 metros, quien se lleva todas las miradas ante la ausencia de Mo Farah, vigente monarca olímpico de las dos pruebas.



La mujer más rápida del planeta, Shelly-Ann Fraser-Pryce, de Jamaica, doble campeona olímpica y nueve veces campeona mundial entre los 100 y los 200 metros y el relevo 4x100 metros.



El mejor atleta de 2020, según la World Athletics, el garrochista Armand Duplantis. Durante la pandemia, en 2020, Duplantis superó el récord del mundo al aire libre, con una marca de 6,15 metros, para superar a la leyenda Sergey Bubka.



La saltadora de triple venezolana Yulimar Rojas, mejor atleta de 2020 según la World Athletics, quien ha ganado las cuatro citas con las que empezó la temporada, incluyendo la parada de la Liga Diamante en Doha, Qatar, y quien en esta temporada tiene una marca de 15,43 metros.



Sydney McLaughlin, de Estados Unidos, actual subcampeona mundial y quien en esta temporada impuso el récord mundial (51.90) y se convirtió en la primera mujer que rompe la barrera de los 52 segundos, en los 400 metros vallas.