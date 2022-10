¿Cómo va la B y qué equipos luchan por clasificar en la última fecha?

El Torneo BetPlay 2022-2 estuvo apasionante en este segundo semestre, pues tan sólo hay cuatro equipos clasificados a los cuadrangulares finales del ascenso, pero donde en la fecha 16 todo se centrará en los que aún luchan por un cupo a los ocho mejores de la segunda división de Colombia.



Los únicos clasificados a la fiesta del ascenso son Fortaleza, quien por segundo año torneo consecutivo será protagonista de las fases finales, mientras que también lo acompañan Deportes Quindío Tigres y Llaneros, quienes ya tienen un lugar fijo y jugarán para definir posiciones.





La angustia por clasificar recae sobre nueve equipos, quienes tendrán que ganar sus partidos para sostener su posición, pues tan sólo hay cuatro cupos y la tabla está apretada para algunos, donde del octavo a la posición trece, los separan apenas tres puntos.



De los históricos que luchan en esta última jornada se encuentran Boyacá Chicó, Atlético Huila y Cúcuta Deportivo, donde los boyacenses junto a los opitas, tienen la primera opción de clasificar, pues de momento ocupan la quinta y séptima posición respectivamente.



De los tres grandes que disputan su ingreso a la fiesta del ascenso, Atlético Huila es uno de los que tiene el panorama bastante difícil, debido a que deben enfrentar a un rival directo que también lucha por su permanencia como Atlético de Cali, que está en la sexta posición con 23 puntos, uno más que los opitas.



Otro de los que no la tendrá fácil para su estadía en los clasificados será Boyacá Chicó, quien deberá jugar contra el clasificado Llaneros y deberá sumar mínimo un punto para asegurarse. Sin embargo, el nivel de los de Tunja es preocupante, pues suman cinco partidos sin conocer la victoria.



Por otro lado, en la parte de abajo hay varios que están buscando un buen resultado para ingresar se encuentra y se encuentra otro histórico como Cúcuta Deportivo, quien enfrentará a Tigres en el General Santander, buscando tres puntos que lo dejen con opción de sumar 22 puntos, pero deberá esperar una derrota de Huila y Barranquilla, quien tienen esas mismas unidades y, además, la diferencia de gol contará para lograr la clasificación.



Los equipos como Real Santander con 21 puntos, Bogotá con 20, Leones y Boca Juniors de Cali con 19 unidades, también buscan ganar sus respectivos encuentros para tener la posibilidad de llegar al selecto grupo, pero es bastante complejo por su mala diferencia de gol.



Tabla de posiciones Torneo BetPlay 2022-2



1 Fortaleza CEIF – 25 puntos

2 Quindío – 25 puntos

3 Tigres FC – 25 puntos

4 Llaneros – 24 puntos

5 Boyacá Chicó – 23 puntos

6 Atlético FC – 23 puntos

7 Atlético Huila – 22 puntos

8 Barranquilla – 22 puntos

9 Real Santander – 21 puntos

10 Bogotá FC – 19 puntos

11 Cúcuta Deportivo – 19 puntos

12 Leones – 19 puntos

13 Boca Juniors Cali – 19 puntos

14 Real Cartagena – 16 puntos

15 Valledupar – 10 puntos

16 Orsomarso – 7 puntos



Así se jugará la fecha 16 del Torneo BetPlay 2022-2



8 de octubre

​

Atlético Huila vs. Atlético FC

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win



Barranquilla FC vs. Orsomarso SC

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Romelio Martínez



Boca Juniors de Cali vs Real Santander

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero



Bogotá FC vs Real Cartagena

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Boyacá Chicó vs Llaneros FC

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Online



Cúcuta Deportivo vs. Tigres FC

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win+



Deportes Quindío vs. Leones FC

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win Online



Fortaleza CEIF vs. Valledupar FC

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Municipal de Chía