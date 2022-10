Se agotan los puntos y el descenso acecha: dura pelea para evitar la B

La fase regular de la Liga Betplay II-2022 entró en su recta final y se juega a dos tablas; mientras unos luchan por clasificarse entre los ocho mejores, otros batallan por sobrevivir en la A. En esta jornada 16, que se inició este viernes y que se extenderá hasta el lunes, hay mucho en juego. Los más comprometidos son Cortuluá y Patriotas, pues los resultados no los acompañan y podrían definir su futuro en las dos próximas fechas.

Justamente, la fecha que entró en disputa dejó un resultado poco alentador para el hincha boyacense. Patriotas cayó de visita ante Envigado, por 3-2, y se complicó aún más en el descenso. Cortuluá, que jugará esta jornada frente a Once Caldas, se aferra a las posibilidades matemáticas para no regresar a la B. Lo curioso entre los dos implicados, Patriotas y Cortuluá, es que ambos han tenido cuatro técnicos en menos de un año.



Al equipo de Tunja le restan durísimos retos en el campeonato: Pasto, Millonarios, Bucaramanga y Cali, tres de los que están luchando por clasificar o pelear en la parte alta de la tabla, y otro que inició proceso con Jorge Luis Pinto y buscará resarcirse en el cierre del torneo.



Patriotas arrancó el 2022 con Juan David Niño como entrenador; luego los orientó Arturo Boyacá. Para el segundo semestre llegó José Eugenio 'Cheché' Hernández, pero ante la crisis de resultados, Fabián Felipe Torres tomó las riendas. De hecho, el joven entrenador lo viene haciendo desde la fecha 15, cuando consiguieron tomarse un respiro ganándole a Unión Magdalena. Frente a Envigado no le sonó la flauta.



El otro apuntado en el descenso es Cortuluá, que consiguió ascender este año junto a Unión Magdalena y no pudo afianzarse en primera. Aunque ascendió de la mano de Jaime de la Pava, inició su proceso en primera con Manuel Suárez. Para el segundo semestre, y urgido de resultado, vinculó a César Torres, extécnico de Alianza y Jaguares. Sin embargo, quien está dirigiendo el remate del torneo es Fernando Velasco.



Al equipo 'Corazón del Valle' le restan cinco partidos, el primero será este sábado frente a Once Caldas. Luego se medirá a La Equidad, Tolima, Junior y Águilas, varios de los que están en plena pelea por clasificar entre los ocho. Un calendario difícil, pero en el que no puede dejar escapar puntos si es que quiere permanecer en primer.



Aunque actualmente los comprometidos para irse a la B son Cortuluá y Patriotas, Unión Magdalena y Alianza Petrolera no puede pestañear. Si el semestre se les va a pique y sus rivales consiguen sumar, podrían verse perjudicados. Todavía no está resuelto quiénes perderán su lugar en la Liga y cualquier cosa puede pasar. Al ciclón le resta enfrentarse a Independiente Medellín, Junior, Pereira, Equidad y América de Cali, mientras que a los petroleros les queda: Santa Fe, Tolima, América, Once Caldas y Millonarios.



Así marcha la tabla del descenso en 2022



20. Cortuluá - 0.83

19. Patriotas - 0.91

18. Unión Magdalena - 1.00

17. Alianza Petrolera - 1.05

16. Jaguares - 1.18