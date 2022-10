¿Alguno puede quedar afuera? El dilema de Tite para la convocatoria

Falta cada vez menos para que inicie la fiesta mundialista. Menos de 50 días para ver en acción a las 32 selecciones que luchan por el título. Aunque Colombia no logró clasificar, los ojos estarán puestos en las naciones de Sudamérica, pues Lionel Messi mencionó que será su último Mundial, y quién no quiere que se despida con la gloria en la albiceleste. Por el otro lado, Brasil con una tremenda eliminatoria aparece como otro favorito.

Con un Neymar excepcional, el jugador del Paris Saint-Germain encabezará sin duda alguna la lista de convocados por parte de Tite. Otros consolidados en el ataque como Richarlison o Vinícius podrían acompañar a Ney en un esquema que le sirve al estratega queriendo poner toda la carne en el asador, tanto que al astro del conjunto parisino lo metió como volante en el primer amistoso de la fecha FIFA contra Ghana.



Por el gran nivel que muchos jugadores brasileños están mostrando, Tite tendrá dudas en su convocatoria sabiendo que ya Marcelo Vieira no estará, se empiezan a vislumbrar opciones en la banda izquierda como Renan Lodi o Alex Telles que gana opciones para quedarse con ese costado jugando los dos amistosos. Otra duda es el experimentado Dani Alves que llegó a Pumas UNAM con la ambición de recuperar su nivel precisamente para llegar al Mundial, pero los resultados no han acompañado ese anhelo.



Lo que tal vez está confirmado es que en la portería no habría movimientos con Alisson, Ederson y Weverton. En las otras líneas como en la defensa, Tite sabe que seguirá contando con los experimentados Thiago Silva como líder y capitán además de Marquinhos. Alex Sandro y Danilo por las bandas además de Renan Lodi y Alex Telles. También podría contar con Eder Militao que puede jugar o como central o como lateral derecho, ya en ocasiones ha jugado así en el Real Madrid. Felipe del Atlético de Madrid puede ser otra carta que como Militao tiene dos funciones posibles: central o volante de primera línea.



Como mediocampistas, seguramente contará con Casemiro y Fabinho, quienes no se vienen desempeñando como lo hacían anteriormente en el Manchester United ni Liverpool. Para Erik ten Hag, el brasileño ha tenido pocas participaciones últimamente, siendo algo que se le ha criticado al dejarlo como suplente. Lucas Paquetá también podría encabezar la lista. La incertidumbre rodea a jugadores como Bruno Guimaraes, y por supuesto, Phillippe Coutinho, muy criticado en el Aston Villa de Steven Gerrard.



Las grandes dudas aparecen en la delantera, pues Tite ha demostrado ser un técnico sumamente ofensivo, y lo demostró en los dos amistosos. Los intocables serán Neymar y Richarlison que son los goleadores. Pero Gabriel Jesús pasa por un buen momento en el Arsenal, y también Vinícius Jr que descrestó con una asistencia tres dedos desaprovechada, Rodrygo que enamora en Madrid con Vini.



Tal vez esos son los asegurados, pero también hay que hablar de otros que no pasan por su mejor momento como lo son Antony en el Manchester United y Raphinha del FC Barcelona. Hay generación también con la posibilidad de contar con Pedro y Gabriel Barbosa, quienes disputarán la final de la Copa Libertadores. Para Tite no será fácil. Tiene todavía hasta el 14 de noviembre para dar a conocer la lista de 26 jugadores.