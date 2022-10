Liga Betplay le apunta a los ocho mejores: fecha decisiva para varios

A diferencia de otros torneos, donde había una diferencia abismal entre el puntero y al octavo, en la Liga Betplay II-2022 el panorama es otro. Entre los primeros en la tabla: Millonarios y Santa Fe, y Unión Magdalena que es octavo, apenas los separan 5 puntos. Este fin de semana se vivirán partidos decisivos para la aspiración de varios equipos. Unos quienes acariciar la clasificación y otros buscan algún "papayazo".

A la fecha 16 el grupo de los ocho llega con Millonarios y Santa Fe líderes, con 28 puntos, luego de la victoria cardenal a mitad de semana por duelo adelantado de la jornada 17. Atlético Nacional fue otro que aprovechó el clásico para cuadrar caja y se puso tercero con 27 unidades. Águilas Doradas y Pasto no desentonan y suman 26. Más abajo aparecen Pereira y Medellín con 25, y el grupo lo cierra un desinflado Unión Magdalena, con 24.



Sin embargo, la tabla está tan apretada que incluso Deportes Tolima, que tiene 16 puntos y se ubica en la casilla 14, tiene firmes aspiraciones de meterse en la conversación. Lo separan 8 puntos del octavo y le quedan 15 por disputar. Un cierre con puntaje perfecto y una serie de resultados de los equipos de arriba, le permitirían resurgir de las cenizas. Sin embargo, el pijao tiene por delante a América, Once Caldas, Equidad, Junior, Bucaramanga y Envigado. Todos con opciones tangibles.



En FUTBOLRED hacemos un repaso de los partidos que restan a los clubes que pelean clasificación. Algunos tendrán un cierre de torneo más difícil que otros, librando duelos con rivales directos o equipos que pelean por no descender. Será un remate de Liga para alquilar balón.



Cabe recordar que Santa Fe y Nacional son los únicos dos que están entre los ocho y tienen apenas cuatro partidos por delante (sin fechas pendientes), luego de haber adelantado el clásico esta semana. Los demás equipos tienen la posibilidad de sumar los 15 puntos.

Millonarios: Patriotas (fecha 18), Pereira (fecha 16), Tolima (fecha 19), Medellín (fecha 12) y Alianza (fecha 20).



Santa Fe: Alianza (fecha 16), Jaguares (fecha 18), Cali (fecha 19) y Once Caldas (fecha 20).



Atlético Nacional: Águilas (fecha 16), Once Caldas (fecha 17), Pereira (fecha 19) y Equidad (fecha 20).



Águilas Doradas: Nacional (fecha 16), Cali (fecha 17), Pasto (fecha 18), Envigado (fecha 19) y Cortuluá (fecha 20).



Deportivo Pasto: Tolima (fecha 16), Patriotas (fecha 17), Águilas (fecha 18), América (fecha 19) y DIM (fecha 20).



Deportivo Pereira: Envigado (fecha 17), Unión (fecha 18), Millonarios (fecha 16), Nacional (fecha 19) y Bucaramanga (fecha 20).



Independiente Medellín: Unión (fecha 16), Bucaramanga (fecha 17), Jaguares (fecha 19), Millonarios (fecha 12) y Pasto (fecha 20).



Unión Magdalena: DIM (fecha 16), Junior (fecha 17), Pereira (fecha 18), Equidad (fecha 19) y América (fecha 20).





Ya por fuera de los ocho aparecen otros siete equipos que tienen grandes opciones de clasificarse. Eso sí, no dependen solo de un cierre perfecto, sino también, que necesitan el traspiés de varios en la parte alta.



América: Cali (fecha 16), Jaguares (fecha 17), Alianza (fecha 18), Pasto (fecha 19) y Unión (fecha 20).



Once Caldas: Cortuluá (fecha 16), Nacional (fecha 17), Cali (fecha 18), Alianza (fecha 19) y Santa Fe (fecha 20).



La Equidad: Cortuluá (fecha 17), Bucaramanga (fecha 18), Unión (fecha 19) y Nacional (fecha 20).



Junior: Bucaramanga (fecha 16), Unión (fecha 17), Envigado (fecha 18), Cortuluá (fecha 19) y Jaguares (fecha 20).



Bucaramanga: Junior (fecha 16), Equidad (fecha 18), DIM (fecha 17), Patriotas (fecha 19) y Pereira (fecha 20).



Envigado: Pereira (fecha 17), Junior (fecha 18), Águilas (fecha 19) y Tolima (fecha 20).



Deportes Tolima: Pasto (fecha 16), Alianza (fecha 17), Cortuluá (fecha 18), Millonarios (fecha 19) y Envigado (fecha 20).