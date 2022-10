Ni Nacional ni Millos: 'Tino' Asprilla se rindió ante equipo del FPC

Faustino Asprilla hizo una mención especial para el equipo de su excompañero en Selección Colombia, Leonel Álvarez, quien está al frente de Águilas Doradas y está peleando entre los ocho de la Liga Betplay II-2022. Como tener una buena chequera no asegura un modelo deportivo con buenos resultados, 'Tino' sí prefirió inclinarse por lo de Leonel en Águilas.

El debate se dio en ESPN F360, luego de referiste al clásico antioqueño que ganó Nacional, de la mano de Pedro Sarmiento, quien implementó su idea de juego tras la salida de Hernán Darío 'Arriero' Herrera, y pese a que los resultados lo están acompañando, ya va de salida tras oficializarse la llegada del brasileño Paulo Autuori.



Asprilla defendió 'a capa y espada' el modelo que presenta Álvarez con Águilas, cuyos resultados lo tienen hoy en la cuarta casilla de la tabla, con 26 puntos y a 2 del líder Millonarios. "Me hablan de modelos de equipos que por historia siempre han sido ganadores, pero el modelo a seguir es el de Leonel Álvarez, mire a donde tiene a ese equipo".



Luego que otros compañeros de debate mencionaran a Deportes Tolima, 'Tino' puso el grito en el cielo diciendo: "no podemos hablar del Tolima porque tiene plata, estamos hablando de Rionegro Águilas, qué jugadores contrató. Si ustedes me hablan de Nacional, Millonarios, América, esos equipos tienen que ganar siempre", y reconoció el trabajo de Leonel diciendo que ya consiguió mucho al "potenciar jugadores de un peso".