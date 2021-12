¿En serio? Escándalo en la B sería revancha de Llaneros con Fortaleza

Tanto se ha dicho sobre el escándalo de la victoria 1-2 de Unión Magdalena contra Llaneros, de la manera anticompetitiva como se dejaron ganar los locales e impulsaron el ascenso a la Primera A de su rival, que a estas alturas pocas explicaciones suenan descabelladas. Hasta ahora.

Según la periodista Darcy Quinn, las escandalosas imágenes que han dado la vuelta al mundo, literalmente, obedecerían no a un amaño de partido, como se especula desde el fin de semana, sino a un simple acto de revanchismo, una maldad que quisieron hacer los jugadores de Llaneros para dañar a Fortaleza.



“Algunos jugadores han empezado a hablar, a dar su versión y lo que han dicho es lo siguiente: que no hubo plata de por medio, que no hubo peticiones ni presiones. Fue algo espontáneo lo que sucedió”, afirmó la periodista en La FM.



“En Llaneros dicen que los de Fortaleza se creen de mejor familia, superiores. En general, se caen muy, pero muy mal. Han sido rivales”, explicó. Extraña teoría, pero vale mencionar que el caso estuvo esta mañana en discusión en la Fiscalía General de la Nación, reunión que incluyó a Dimayor y al Ministerio de Deportes, lo que explicaría que la periodista, experta en otro tipo de temas, esté adelantando ahora detalles del escándalo que toca al fútbol.





Atención …en primeras versiones jugadores de Llaneros dicen que no hubo plata de por medio en el partido contra @UnionMagdalena simplemente fue un acto espontáneo de revanchismo contra @FortalezaCEIF para queda no ascendieran. Se caen muy mal esos dos equipos . — Darcy Quinn (@darcyquinnr) December 9, 2021



Su explicación va, al parecer, a un acto que exculpa al Unión Magdalena: “Cuando se iba a acabar el partido y los jugadores de Llaneros se dieron cuenta que con ese resultado ascendería Fortaleza, pues decidieron, entre algunos de ellos, que mejor ayudaban al Unión antes de que ascendieran sus enemigos, Fortaleza. Y así fue como lo dijeron: ‘Adelante, metan el gol ustedes antes de que asciendan estos hps'”, aseveró Quinn.



Según ella, sus fuentes aseguran que “es una versión totalmente creíble, que es cierto que hay diferencias, que es cierto que hay rivalidades y que es cierto que los dos equipos no se caen bien. Pero hay otros que aseguran que ese cuentico no se lo comen, que hubo plata de por medio. Las autoridades van a investigar y van a escuchar estas versiones, pero lo que están diciendo los jugadores de Llaneros en este momento es fue un acto humano, espontáneo, simplemente de revanchismo”, concluyó.



En efecto, el caso está en manos de la Comisión de Disciplina de Dimayor, instancia deportiva que tiene la facultad de fallar sobre el caso. En la reunión en la Fiscalía se intentaba saber si había méritos para la apertura de una investigación por posible corrupción privada. Sin embargo, si esta singular teoría resulta cierta y fue solo una revancha de Llaneros porque le cae mal Fortaleza, el caso no prosperaría ante la justicia y al final los castigos podrían reducirse a multas, sin que el Unión vea peligrar el ascenso que consiguió en casa de Llaneros.