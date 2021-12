¡Le salió defensor al Unión!: 'Si hubo algo es culpa del contrario'

El escándalo por los hechos ocurridos en el partido Llaneros vs Unión Magdalena, que acabó decidiendo el ascenso de este último, ha dado para todo.

No son solo los medios internacionales dándole una amplia difusión a la noticia, sino también figuras del balompié local tomando partido.



Aunque Carlos 'Pibe' Valderrama no dudó en calificar las imágenes de los hombres de Llaneros como una "vergüenza mundial" e insistió en que haya castigos ejemplares, a otros les parece que en esta historia hay un inocente: el Unión Magdalena.



La polémica declaración la hizo Luis Narváez, exjugador del equipo samario, quien insiste en que se apunte en otra dirección en la investigación que adelanta la Comisión de Disciplina de la Dimayor.



"El Unión no tiene la culpa. Si hubo algo es culpa del equipo contrario. Ellos (Unión) hicieron lo que debían hacer y merecen estar en la A. No tiene cabida que le quiten el ascenso. Si hubo culpa, pudo ser del contrario, el Unión no tiene nada que ver", dijo Narváez, en declaraciones citadas por el diario El Heraldo.



Eso sí, reconoce el deportista que algo anormal ocurrió en la cancha: "No puedo decir que pasó con exactitud porque no estuve ahí. Pero sí es extraño que en un minuto metan dos goles en un partido", concluyó.



Los hechos son materia de investigación, pero ahora el Unión mantiene su cupo en la máxima categoría, como le permite el reglamento. Se esperan noticias y avances concretos para conocer la verdad de lo que pasó en el ya tristemente célebre partido Llaneros vs Unión.