Así avanza investigación en escándalo de ascenso de Unión: ¡paciencia!

El escándalo mundial que acabó siendo el penoso final del duelo Llaneros vs Unión Magdalena está lejos de ser un asunto resuelto.

El vaso medio lleno: Dimayor tiene prisa de dar resultados, tiene encima la presión mediática y la del propio presidente Iván Duque y sabe que dilatar la situación iría directamente en contra de sus intereses. Vaso medio vacío: la investigación, por más que sea un asunto deportivo, está en manos de los abogados que integran el Comité de Disciplina y no depende del afán de nadie sino de que se agoten todas las instancias de un debido proceso. Eso, guste o no, requiere tiempo.



Eso es lo que explica que Dimayor haya programado para el 11 de diciembre, a las 3:00 p.m., el duelo de la final del Torneo Betplay II 2021. El reglamento obliga a decidir un mejor equipo, más allá de todas las discusiones.



"Esperamos encontrar qué fue lo que sucedió y tener las pruebas para tomar una decisión antes que se active el ascenso del otro año, pero por ahora el campeonato sigue como está y pues obviamente el Unión Magdalena ascendido. La final se va a jugar", explicaba Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, en Caracol Radio.



Significa que antes de Navidad no habrá novedades. Paren el tren los que exigen castigos ejemplares exprés. Habrá partido de la final del Torneo y no habrá, por ejemplo, soluciones de emergencia como un partido entre los mejores de la reclasificación como medida desesperada para evitar el ascenso del Unión: fuentes consultadas por FUTBOLRED explicaron que esa y otras alternativas para decidir este año el ascenso no están en el reglamento.



¿Y entonces se van a quedar de brazos cruzados? Sí y no. No porque Dimayor ha integrado al Comité Disciplinario, la Comisión Disciplinaria y el Comité de Ética en un solo grupo que analizará un total de 48 pruebas que han sido ordenadas pero que no empezarán a recolectarse hasta la próxima semana. ¿Qué tipo de pruebas? Testimonios, principalmente. Sí, porque no hay otro camino que esperar a que el proceso acabe y a que la Comisión evalúe las pruebas y tome una decisión, pues aunque trabajen tres dependencias juntas, solo la Comisión tiene autoridad para emitir un juicio.



Por ahora hay voluntad pero el proceso requiere tiempo y paciencia. No pasa nada si Unión es campeón este año y el próximo recibe una decisión contraria a sus intereses. Eso sí está en el reglamento. Ahora no queda más que esperar al resultado de la investigación y rogar que los protagonistas, culpables o no, tengan la entereza de ser honestos y no acabar de enlodar al fútbol colombiano. Que los árboles del escándalo no tapen el bosque de la verdad. No es mucho pedir.