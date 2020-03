Quindío sigue en racha: líder junto a Leones del Torneo de la B

Deportes Quindío ilusiona a su afición tras el buen inicio de temporada que ha mostrado, en esta oportunidad, superó por marcador de 3 - 1 a Boca Juniors de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Con este resultado, los de Armenia suman 12 puntos y comparten el liderato con Leones. Gran campaña para un equipo que busca el ascenso con urgencia.



Actitud ofensiva y ambición fueron los aspectos que mostró el conjunto 'cafetero' tras saltar a la cancha y, por tal motivo, contó con las herramientas para adueñarse de las acciones del encuentro. Tal estrategia les permitió alcanzar la ventaja con prontitud, Anuar Hurtado (11 PT) puso la primera celebración y obligó a los dueños de casa a replantear su idea para recuperar la paridad en las cifras.



Pero dicho objetivo no se cumplió, aunque Boca Juniors lo intentó, no contó con muchas herramientas para vulnerar a una defensa quindiana que pocos espacios ofreció. Y por el contrario, vio cómo un inspirado Diber Cambindo (13 ST y 35 ST) amplió las diferencias y cerró con broche de oro una noche magnífica para los dirigidos por Héctor Quintabani. Los caleños no pudieron hacer mucho para cambiar la situación y tan sólo pudierpn conformarse con descuento de Johan Gómez (33 ST).



Mientras que en el otro juego del día lunes, Bogotá superó 3 - 0 a Valledupar en el estadio Metropolitano de Techo. Un resultado que le permite a los capitalinos celebrar por primera vez en el Torneo y abandonar los últimos lugares de la clasificación. Mientras que su rival de turno perdió una oportunidad de alcanzar el liderato, y con nueve puntos, deberá conformarse con la novena casilla.



César Caicedo (10 PT y 19 PT) fue el encargado de romper la paridad y de abrir el camino de la victoria para un equipo que aún no celebraba en el campeonato y que superó desde los primeros minutos a un rival confundido y carente de ideas. Luego, Javier Barrios (46 PT), por la vía de la pena máxima, sentenció las cifras y le permitió a Bogotá administrar la diferencia en una etapa complementaria que pocas emociones ofreció.



Cesar Dussán

Corresponsal FUTBOLRED