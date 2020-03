América espera cuadrar ‘caja’ en su visita a la Católica por Copa

Tras un gran recibimiento por parte de su hinchada en Santiago y con la negación de ingreso del arquero venezolano Joel Graterol por falta de visa, América de Cali se mide este martes (5:15 p.m., horario de Colombia) en Santiago a la Universidad Católica después de 27 años, en el segundo partido en el Grupo E de la Copa Libertadores.



La última ocasión en que se enfrentaron en el San Carlos de Apoquindo fue victoria local por 1-0 en la ronda semifinal. Ambos equipos vienen de perder en su primera salida: Los locales cayeron 3-0 en Porto Alegre frente a Internacional, mientras que los ‘diablos’ lo hicieron por 0-2 ante Gremio en el Pascual Guerrero.

El técnico Alexandre Guimaraes llevó 20 jugadores, entre quienes no están los lesionados Luis Alejandro Paz y Adrián Ramos ni tampoco el sancionado Rafael Carrascal.



La sensación de la mayoría de los futbolistas escarlatas es que se deben corregir algunas situaciones de desconcentración atrás y ser más efectivos en ataque, porque, para ellos, América fue superior a Gremio en el primer compromiso del certamen.



El arquero Éder Chaux, que volverá a ser titular, señaló que “estamos con la mejor actitud y disposición, y a ejecutar todo el trabajo previo acá”.



¿La derrota ante Gremio los obliga a ganar? “Esto se acorta y de seguro si dejamos pasar este partido y no sumamos va a ser más difícil con miras a lo que viene en adelante. Luego tenemos que ir a Brasil, es una linda oportunidad y no podemos dejarla pasar, los muchachos hemos estado tranquilos, independientemente del resultado del pasado martes considero que América hizo un excelente trabajo, nos faltó ser más efectivo para finalizar mejor, pero el equipo propuso, fue ofensivo y dimos ventaja, algo que no se les puede dar a esos rivales porque son efectivos y van cobrar”.



¿Física y anímicamente cómo está el equipo? “Para el partido en Manizales viajaron otros muchachos para darles descanso a los que venimos jugando como tal en la Liga y ahora en la Copa, de seguro ese descanso va a ser de mucho beneficio para nosotros, porque lo que se corrió el martes fue intenso. Estamos preparados para enfrentar a la Universidad Católica, estamos bien, solo queda entregarlo todo en Santiago”.



Sobre el duelo de dos conjuntos urgidos de triunfo y el planteamiento rojo, dijo que “ya miraremos lo que quiere el ‘profe’, pero nosotros somos los que determinamos en la cancha y dependiendo de cómo se torne el partido, lo que sí tengo muy seguro que atrás no nos vamos a meter, América tiene los jugadores, las condiciones, la experiencia para buscar un resultado, obviamente siendo equilibrados y muy inteligentes, el nivel de la Copa es muy alto, hay jugadores de mucha experiencia que han enfrentado esta clase de partidos, tenemos que ser muy equilibrados porque la necesidad es de los dos y no podemos dejar pasar más partidos, necesitamos sumar lo más pronto posible”.



En cuanto a cuáles fueron los errores ante Gremio, que no se pueden repetir en Chile, afirmó que “son aspectos que se presentan en el partido que uno no puede dar esa clase de ventajas, más que todo en el segundo gol, que fue algo más construido, les dimos tiempo para que ubicaran el balón, pero en el primero fue un rebote que se escapó de nuestras posibilidades”.



Acerca del punto de los últimos 9 disputados que ha conseguido el primer equipo, explicó que “quizá no hemos profundizado, pero lo que rescato es que cada vez que salimos del partido y nos sentamos en el camerino el equipo ha estado tranquilo. Los resultados no se han dado por algunos aspectos, no hemos convertido, nos hemos desconcentrado, pero esto sigue, hay que levantar y la oportunidad está este martes. Ya aprendimos de lo que pasó con Gremio, el equipo está muy fortalecido, vamos a buscar un resultado muy positivo para seguir en la Libertadores”.





Alineación probable



América de Cali: Éder Chaux; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Felipe Jaramillo, Carlos José Sierra, Rodrigo Ureña, Matías Pisano, Duván Vergara; Michael Rangel.



D.T.: Alexandre Guimaraes.





Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)



Estadio: San Carlos de Apoquindo (Santiago de Chile)



Hora: 5:15 p.m. (de Colombia)



TV: FOX Sports





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces