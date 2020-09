Leones presentó tres refuerzos de cara a la reanudación del Torneo

Con poco más de siete semanas de entrenamiento individual y arrancando los entrenamientos grupales. Este lunes 7 de septiembre, Leones Fútbol Club presentó a tres nuevos jugadores que buscarán ser claves para conseguir el ascenso a la Liga.

El arquero colombo-estadounidense Kevin Piedrahita, el lateral antioqueño Carlos Gallego y el delantero nariñense Jhon Sánchez son los refuerzos del conjunto ‘auriverde’.

Kevin Piedrahita nació en Nueva York, Estados Unidos el 18 de junio de 1991, con proceso en Selección Colombia sub 15, sub 17 y sub 20, debutó en América de Cali donde actuó en tres partidos, en 2013 pasó a Águilas Doradas, donde disputó 37 partidos y su último club fue Equidad, donde atajó en seis encuentros. Apodado ‘el candado’ buscará ser un cerrojo para los ‘felinos’.

Carlos Gallego nació en Itagüí el 11 de junio de 1989, de perfil izquierdo, este lateral arrancó su carrera deportiva con Envigado Fútbol Club en el año 2009. Ha jugado con Atlético Huila, Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo en Colombia, Atlético Veragüense y Tauro de Panamá y con Leones ya estuvo en dos etapas; entre 2011 a 2012 y en el primer semestre del 2013. Este será el tercer ciclo con Leones.

Jhon Henry Sánchez nació en Tumaco, Nariño el 15 de mayo de 1995, este delantero arrancó su carrera profesional en Atlético Nacional, pasó por Alianza Petrolera, Cortuluá, Deportivo Pasto, Olimpia de Honduras y con Leones estuvo en dos etapas; en 2015 y entre 2017 a 2018. Este será su tercer ciclo con los ‘felinos’.

De esta manera, Leones Fútbol Club sigue en la puesta a punto mientras se retoma la competencia. El equipo de Itagüí enfrentará por el Torneo al Valledupar por la octava fecha en el estadio Metropolitano de Ditaires, con día y hora por definir.