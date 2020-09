Duras denuncias de Iván Rivas sobre el trato en Águilas Doradas

Águilas Doradas avanza su preparación física de cara al reinicio de la Liga, el conjunto del oriente antioqueño en medio de sus entrenamientos, el pasado viernes 28 de agosto, ocurrió un momento de tensión entre Iván Rivas y el entrenador Francesco Stifano, que este lunes 7 de septiembre reveló el jugador bogotano en diálogo con el programa ‘El Vbar’ de ‘Caracol Radio’.

“Fue un altercado, estábamos haciendo un espacio reducido, el trabajo no se estaba haciendo bien, el técnico entró a la cancha y llamó la atención, luego empezó a gritar, decía ‘Iván Rivas, llevas 10 minutos parado, qué displicencia’, yo no le chisté nada. Paró el ejercicio y nos mandó a correr. El preparador físico trae el cronómetro, por si alguno quería quejarse por mandarlo a correr. Yo me hice a un lado, empezamos a correr y el señor (Francesco Stifano) me dice ‘Iván Rivas si no le gusta se puede ir’, pero de una manera grotesca y al ratico me dice ‘Iván Rivas y está multado y váyase’”, explicó Rivas.

Los ánimos comenzaron a caldearse, el jugador pidió explicaciones porqué lo había echado del entrenamiento y “en el transcurso que estaba saliendo de la cancha a la carpa donde uno se cambia, el señor empieza a gritarme y me dice ‘váyase, pida sus papeles, nadie te quiere’, yo le dije ‘llame a Fernando (Salazar) y pido mis papeles, el trato aquí en el club no ha sido el mejor conmigo, llámelo, sos una mala persona, una persona maleducada, nadie te quiere en el fútbol colombiano’. Y llegó, aplaudió y me dijo ‘y te vas, estás multado y te vas’”, resaltó.



La situación continuó cuando ambos discutieron y tuvieron que meterse otros jugadores para separarlos. “De un momento a otro le dije ‘a vos acá no te conoce nadie’, fue lo más grosero que le dije. Estaban los compañeros, cada uno en su carpa, Christian Marrugo y Brayan Fernández estaban cerca, en sus carpas, se pusieron de pie, me llamaron a la calma y me detuvieron. Estábamos a cinco metros y a él (Stifano) lo estaba deteniendo el preparador de arqueros”, agregó.



Aparte del altercado, Rivas comentó que salió a hablar del hecho y denunció que le deben varios meses de sueldo y vivienda, sumado a que no lo dejaron irse del equipo en el mes de diciembre. “En 15 años de carrera, nunca lo había vivido. Salgo por mis hijos, salgo por mi esposa, la gente puede pensar lo que quiera. Me deben cinco meses de salario, me deben 13 meses de vivienda, el club dice que no se hizo cargo de la vivienda, cuando yo llegué del Junior me pagan los primeros tres meses, cuando en el contrato no está firmado, pero tengo recibos de consignación del club. Este cuerpo técnico llegó en enero y a mi me aislaron, estuve haciendo doble jornada cuando el equipo se concentraba, yo tenía que presentarme a trabajar con un preparador físico. He sido maltratado, vulnerado mis derechos. En diciembre conseguí dos equipos, llamé a Jhon Javier ‘Choronta’ Restrepo, le dije que ese equipo se hacía cargo de mi salario y la respuesta fue que Fernando (Salazar) había salido de vacaciones. Dos días antes del cierre de inscripciones Fernando me manda razón con ‘Choronta’ diciendo que me puedo ir”.



Sobre lo que escribió Fernando Salazar en su cuenta de twitter en donde Iván Rivas no había aceptado bajarse el sueldo por la pandemia, el jugador expresó que, debido a la deuda, está en problemas económicos. “En twitter, el señor Salazar pone que Iván Rivas fue uno de los que no aceptó bajarse el sueldo, pero no dicen que por culpa del club perdí una casa en Neiva. Estaba pagando mis cuotas puntuales, porque el club tras que no me pagaron en estos meses, en noviembre, diciembre, enero y febrero me pagaban incompleto. Estoy arrepentido de haber venido a este club, muchos me dijeron que acá no viniera. Me preocupa mi familia, mis hijos. El trato aquí me duele”.

El manejo de @AguilasDoradasR en cabeza de Paola Salazar, la única mujer Presidente de un equipo profesional de fútbol en #Colombia es impecable. lo ha construido sana y prolijamente. y ha sorteado la contingencia de la pandemia. #RectitudDeIntención pic.twitter.com/giefFUQ545 — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) May 19, 2020

Finalmente, Rivas dijo que trató de conversar con el máximo accionista del equipo ‘dorado’, pero no ha sido posible que le expliquen el porqué el mal trato que le han dado en los últimos meses. “Yo hablé con Fernando Salazar, le pregunté porqué me habían tratado tan mal. Y el me dijo que desde que perdí una pelota contra América, nos empataron y con él se me salió. Están buscando cualquier pretexto para sacarme, a una persona no se le trata así”.



FUTBOLRED consultó con fuentes cercanas al club, pero hasta el momento, no habrá un comentario referente al tema.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8