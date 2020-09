Comesaña, feliz sin el VAR: así palpita la final de Junior vs. América

Vuelve el fútbol en Colombia y América se medirá contra Junior en la final de ida de la Superliga. El entrenador del club barranquillero, en rueda de prensa, habló sobre el tema.



Julio Comesaña incluso mencionó que está feliz de que no haya VAR para este partido, pues está de acuerdo con las decisiones humanas de los árbitros.

La falta del VAR...



"Me gusta la ausencia del VAR, me gusta que vuelva a ser más humano. Que si hay errores, los comentaremos y los aceptaremos, como es normal y no estar dependiendo de otras cosas. El fútbol debe regirse por las decisiones de los seres humanos que tienen esa responsabilidad".



América y un entrenador nuevo...



"Lo que es igual para todos no causa molestia (tiempo de entrenamiento). Tuvimos tiempo y esperamos jugar bien. No creo que América cambie mucho del año pasado, no creo que el DT mofique tantas cosas del club que viene de ser campeón. Tratará de construir algo más de lo que estaba bien.



Cómo llega Junior...



"La memoria futbolística puede estar en 6/7 futbolistas. Los demás se reintegraron. Vamos a llevar a la cancha un equipo que amerite la posibilidad de darles continuidad viéndolos en estos dos juegos. Metodológicamente hemos hechos modificaciones con la gente nueva que se integró al cuerpo técnico, pero no por la situación de la pandemia. Una vez que hicimos los cambios fueron importantes y valiosos, porque este tiempo es difícil para futbolistas para recuperar su condición".



La final, Libertadores y partidos por jugar...



"Son dos puntos importantes, no se niega que es una final y que aunque sea distinta. Vamos a prepararnos y vamos a jugar para tratar ganar el torneo. Pienso en estos dos partidos y en el que viene en Libertadores. Son los fundamentales en este reinicio de temporada, después de estos veremos cómo quedamos y a partir de ahí se marca la historia, si nos enfocamos en Copa o en la Liga. Yo tengo la cabeza en los tres que vienen. Somos afortunados porque nos preparamos para estos partidos con ritmo, mentalmente y para estar concentrados en esta final. Querer desde adentro ganar y los torneos que vamos a jugar. En poquitos días vamos a enfrentar todo lo que trabajamos".