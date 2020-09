¡Junior está listo! Sebastián Viera palpita el regreso a competencias

Luego de seis meses de inactividad, este martes, regresa el fútbol colombiano con el partido entre Junior y América de Cali por la ida de la Superliga. El equipo de Julio Avelino Comesaña recibe al cuadro escarlata en el Romelio Martínez, con el objetivo de quedarse con la victoria, para soñar con el trofeo en el Pascual Guerrero.

Justamente, Sebastián Viera, capitán y referente del equipo tiburón, habló en rueda de prensa sobre lo que será este encuentro decisivo en condición de local, asegurando que están preparados para quedarse con el trofeo, aunque sabe que ambos equipos llegan en las mismas condiciones:



"Estamos los dos equipos en igualdad de condiciones, hace seis meses que no competimos, las finales son muy parejas y muy peleadas", afirmó.

Asimismo, el arquero uruguayo se refirió a los árbitros del encuentro, a quienes les restó importancia, ya que no es un tema que le preocupa, pues su mente está en quedarse con el título.



"No estamos pendientes de los árbitros, estamos pendientes del partido, hoy hicimos una muy buena práctica, afinando los detalles para el partido de mañana, cada uno tiene que hacer el mejor trabajo, esperamos que los árbitros tengan una buena noche".



"Es un año diferente, vamos a jugar una final después de casi seis meses, obviamente se vuelve diferente, pero no deja de ser una final, y toda final nos encanta jugarla y la tenemos que ganar, así que vamos con la mentalidad de que vamos a una final, esperamos que mañana y el viernes sea para nosotros y nos podamos quedar con el título".

Mensaje a los hinchas



En la rueda de prensa, el capitán envió un mensaje a los aficionados del cuadro barranquillero que están a la expectativa del regreso del equipo a competencia, señalando que 'están igual de ilusionados que todos los hinchas'.



"Estamos igual de ilusionados que todos los hinchas, yo creo que hace mucho tiempo no ven fútbol, no ven a su equipo, no nos ven a nosotros, que a veces somos la alegría de la casa, y más como se vive el fútbol aquí en la costa, lo que significa el Junior parea todos los barranquilleros. Estamos igual de ilusionados, estamos felices de poder estar dentro de la cacha nuevamente, y de poder darle alegría a las personas que lo necesitan".

Estado del equipo tras varios meses sin competir



"Ha sido un poco complicado, porque nosotros lo que hacemos dentro de la cancha es en función al equipo, estuvimos muchísimo tiempo trabajando de forma individual, el cual nos pusimos bien físicamente pero el colectivo es lo más importante. Yo creo que llegamos en una buena forma, estamos convencidos de lo que vamos a hacer mañana y que las cosas nos van a salir bien".

Regreso a competencias



Por último, Viera se refirió a la importancia que tienen estos dos partidos de Superliga, puesto que en una semana vuelven a la competencia internacional:



"Siempre es importante jugar, vamos a volver en una final, tenemos muy poquitos días, son partidos muy importantes, el cual tenemos dos finales y la vuelta a la Copa Libertadores, en la cual nos vamos a jugar puntos importantísimos para nuestras aspiraciones. Va a ser una semana importantísima, eso es estar en Junior, jugar partidos importantes", concluyó.