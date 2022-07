Willington Ortiz: ‘Nacional tuvo esa suerte necesaria para el título’

La Liga BetPlay 2022-II ya inició en Colombia. Un nuevo semestre que ilusiona a los 20 clubes, en búsqueda de la estrella de fin de año. Desde ya, el objetivo de todos los equipos, jugadores y aficionados, es llegar a noviembre y disputar un título más en el fútbol colombiano.



Los jugadores tienen todo para ser los protagonistas. En su momento, Willington Ortiz, fue uno de esos jugadores que marcaron una época en el país, en los años 70 y 80, donde deslumbró en Millonarios, Cali y América, siendo considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia.



La leyenda habló con FUTBOLRED, durante la presentación del nuevo balón de la Liga, Copa y Torneo “El balón es importante, es un balón nacional. Tiene la posibilidad uno como colombiano, de jugar con uno que está bien diseñado, hecho técnicamente. Es rápido, liviano y permite hacer muchos más goles”.



Análisis de la final de Liga: el torneo estuvo bien, hubo grandes finalistas. Creo que Tolima y Nacional jugaron una gran final. Me parece que Nacional tuvo la suerte del campeón, para serlo también hay que tener un poco de suerte, para llegar al título de Colombia. Tolima hizo todo lo que tuvo a su alcance, tuvo percances, dificultades. Por eso no fue posible, para que lograran la estrella.



Desarrollo del nuevo semestre y favoritos: hay que esperar, como se desarrollan las primeras fechas. Para ver qué jugadores trajeron los clubes, si son refuerzos o no, si serán importantes en el nuevo semestre y si les rendirán a los clubes. Todo está sobre el papel, salen de cero y tienen las mismas oportunidades. Por lo menos, los ocho finalistas pueden irse adelante.



Presente de Millonarios: lo veo bien, no ha cambiado mucho, tenían dificultades de gol. Trajeron a Luis Carlos Ruiz, que es una buena oportunidad. Esperar si traen a otro centro delantero, para que les ayude con los tantos que es lo que le hace falta a Millonarios, porque juega bien, arma bien las acciones, pero no finaliza como debería, para conseguir los goles que necesita. Esperar que con estos jugadores que lleguen, pueda suplir ese déficit.