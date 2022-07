Guimaraes se refirió a la pretemporada en América: 'estoy contento'

América de Cali realizó su penúltima práctica este jueves, antes de su debut en el segundo semestre de la Liga colombiana, cuando visite este sábado a Envigado en el Parque Estadio Sur a partir de las 3:15 de la tarde. Al final del entrenamiento se permitió el ingreso de los medios de comunicación y el director técnico Alexandre Guimaraes, detalló lo que se hizo durante estas semanas de preparación.

“La pretemporada la dividimos en tres fases con las que se tuvo una readaptación física y la implementación de los conceptos tácticos. Esa puesta en escena la vimos más ahora en la gira con los dos partidos en México y con Millonarios en Daytona, nos permitió ver a todo el plantel y a partir de allí tomar las decisiones con el grupo que esté apto para el sábado, allá contra Envigado”.



Contó las sensaciones que le dejó: “quedé contento porque vimos una dedicación absoluta de todo el plantel, hemos salido prácticamente ilesos también en cuanto a lesiones, que no fueran sobrecarga y otras cosas. Algunos de ellos que traían una herencia de lesiones lo aguantaron muy bien este mes, debido al muy buen trabajo de Felipe Celia y eso a nosotros nos da una tranquilidad”.



Habló sobre la posibilidad de tener en este partido a Iago Falque y Juan David Pérez: “Iago ya ha hecho fútbol cuando nosotros estuvimos allá, esos 10 días que estuvimos afuera se le dejó un trabajo acá y lo hizo. Lo reencontramos esta semana en el entrenamiento con balón muy suelto y probablemente para las próximas fechas pueda estar dentro del grupo convocado. Juan David ha estado haciendo su recuperación, todavía tenemos el día de mañana y ya tomaremos decisiones”.



Se le preguntó sobre la renovación de Joel Graterol y la situación de Jorge Segura: “el caso de Graterol no es el único, varios de los jugadores vencen contrato en diciembre y lo que queremos es ver de todos y en el caso de él específicamente, es que está completamente comprometido con América hasta el último día de su contrato. Con Segura hemos hablado, todavía no ha podido encontrar con su representante un club y como tal sigue acá entrenando con nosotros, es un profesional, lo está haciendo estupendamente bien”.



Anunció que Elvis Mosquera volverá a su posición natural por el costado: “la idea con él es prácticamente ahora debido a la incorporación de Kevin Andrade, lo que hemos visto de John García, la recuperación de Marlon y también esta Medina; sus posibilidades ya podrán ser de nuevo como lateral izquierdo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15