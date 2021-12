Claro y directo: ‘Dejó se ser el Tolimita, ahora es el Tolima grande’

La finalísima del fútbol colombiano entre Deportes Tolima y Deportivo Cali está a la vuelta de la esquina. Viejas glorias de ambos equipos han aprovechado los últimos días para dar su pronóstico del duelo decisivo.



Wilder Medina, recordado goleador del pijao, habló en Win Sports sobre las fortalezas del conjunto pijao y le dejó un mensaje a todos aquellos que dudan de la grandeza del equipo.

Virtudes del Tolima - El equipo de Hernán Torres está jugando muy bien al fútbol. Es un equipo muy compacto, línea por línea. Nunca ve uno partido a ese equipo, al contrario lo ve uno muy firme en toda la cancha. Cubre bien los espacios y tienen un jugador que en esta finales la está rompiendo que es el paraguayo Ramírez. Esos son los jugadores que sorprenden cuando en el torneo no dan de qué hablar, pero son jugadores de finales y lo está demostrando.



Empate en Cali en el duelo de ida - Faltan 90 minutos. Sabemos que Cali es un rival que tiene sus cosas positivas, pero para Tolima fue muy importante ese resultado. Ahora toca revalidarlo en casa porque si no se gana en casa es como si no se hubiera hecho nada de visitante.



Casi queda campeón con Tolima - Sí, en 2010. Allí salí goleador, perdimos la final con Once Caldas en Manizales después de haber ganado en casa 2-1. Yo creo que eso fue lo único que me faltó acá en Tolima, salir campeón. He disfrutado los títulos que han obtenido cuando no estuve en Colombia. Cuando le ganaron a Nacional estuve allá en Medellín. Se disfruta mucho porque ando muy agradecido con este equipo porque siempre me tendieron la mano en los peores momentos de mi vida personal y futbolísticamente siempre me apoyaron. Es un agradecimiento.



Grandeza del pijao - Tolima ya dejó de ser ‘Tolimita’, ya es ‘Tolima grande’ que lo respetan por lo que ha hecho: casi siempre ha estado en los primeros lugares, es un equipo que se ha mantenido y tiene un técnico con buena experiencia, que ha sido campeón en varias ocasiones con dos equipos y a nivel internacional.