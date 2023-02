Agresor en Ibagué y su excusa a todos menos a Cataño: ¿tiene sentido?

Las bochornosas imágenes del hincha que agrede a Daniel Cataño antes del inicio del duelo Tolima vs Millonarios, hecho que provocó la decisión del azul de retirarse del estadio y no disputar el encuentro, aún son materia de investigación judicial y hasta deportiva, pues sigue en discusión qué sucederá con los tres puntos.

Entre tanto el victimario, que se identificó en redes sociales como Alejandro Montenegro, envió un mensaje de disculpas, que curiosamente dejó por fuera nada menos que al jugador al que golpeó por la espalda en plena cancha del estadio Manuel Murillo Toro.



En la cuenta de Instagram del Rincón Vinotinto, el mismo se identifica y ofrece un mensaje que generó más polémica: " A la opinión pública, la Policía, a la hinchada de Deportes Tolima y los que vinieron de Bogotá a apoyar a -Millonarios, me presento ante ustedes a pedir disculpas, me dejé llevar por las emociones que se viven en une estadio de fútbol, no son correctas, no podemos permitir que el futbol se vuelva violencia, tenemos que llevar esta fiesta en paz", dijo.







Curiosamente no mencionó a Cataño, la víctima de este ataque por la espalda, quien reaccionó a la violenta agresión con otro golpe.



"Un llamado a hinchada y jugadores a entender que las provocaciones de ambas partes terminan de mala manera y dañan un deporte al que asisten niños, personas mayores, hay consecuencias porque hay medidas de seguridad, un erro mío no podía parar un partido, más cuando la Policía tenía todo dispuesto para que se jugara el partido, esas son las consecuencias de los malos actos, no podía parar un partido. Son la consecuencias de los malos actos", concluyó.



Evidentemente se trata de una estrategia de defensa para evitar un problema legal mayor, pero queda pendiente precisamente una disculpa a la persona a la que golpeó, lo que originó la suspensión del partido y todas las consecuencias posteriores.