¿Qué sigue? Pelea por puntos: armas de Millos y Tolima en caso Cataño

Las imágenes fueron desoladoras: Daniel Cataño era agredido por la espalda por un hincha que saltó de la gradería para golpearlo, él reaccionó y fue expulsado y Millonarios, en solidaridad, decidió no jugar y se retiró del estadio Murillo Toro, donde debía disputar el partido contra Deportes Tolima por la Liga Betplay.

Todo mal, de hecho peor tras conocerse que el bus del equipo azul fue apedreado a su salida del escenario, muestra clara de lo difícil que era disputar el encuentro.



Tolima acusó al equipo rival de 'boicotear' la competencia, dijo que "fue impresentable" retirar al equipo del campo y que es una presión indebida en su contra. Millonarios argumentó, además de las imágenes que todo el mundo vio, que no era posible jugar en esas condiciones y se necesitaba sentar un precedente para evitar estas acciones en el futuro contra cualquier otro protagonista del espectáculo.



Así que ahora la pelea pasa de la cancha al escritorio: los equipos tienen dos días hábiles para interponer, ante la Comisión de Disciplina, una demanda por los tres puntos. Obrará en el expediente el informe del juez Wilmar Roldán pero se vio en TV que les ofreció a los técnicos y capitanes las garantías de la Policía Nacional para adelantar el encuentro después de la expulsión de Cataño y la decisión de los bogotanos de retirarse del campo. Entonces, habrá que revisar el reglamento: ¿qué dicen las normas en estos casos?

​

​Para el abogado Andrés Guapacha, la referencia más clara viene de la recordada final Boca vs River de la Copa Libertadores, cuando hasta el TAS explicó que la seguridad del espectáculo es total responsabilidad del equipo que oficia de local. ¿Entonces tiene Millonarios las de ganar por la evidencia de video de la agresión al jugador y al bus del equipo?

​

¡No tan rápido! El artículo 83 del reglamento se refiere a este tema específico: "constituye infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios mínimos legales vigentes al momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia las siguientes..."... Dice el numeral i: "si por motivo imputable a sus dirigentes o un factor del cual es responsable el club o el organizador del evento, el equipo no puede, no quiere, se niega a jugar o continuar el partido".

​

No hay lugar a dudas: el reglamento juega en contra de los intereses del azul. Pero aún hay espacio a los acuerdos: "Millonarios en su favor debe demostrar la falta de garantías de seguridad por parte del local, creo que la situación en torno al jugador y un buen despliegue probatorio puede llevar a repetir el partido. En el FPC todo puede pasar, ponemos la regla al límite", dijo Guapacha.

​

Para Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, "se tiene previsto que cuando no hay garantías el partido se aplaza", y se apoya en las imágenes de la grave situación en Ibagué para considerar que "después de una agresión como esa y de la agresión al bus, ¿cuáles garantías?".



Pero también él reconoce que con lo específico que es el reglamento la situación no será sencilla: "Aquí hay que dar la discusión, si se confirman las garantías el perdedor sería Millonarios, pero con las imágenes vistas por todos es difícil concluir eso. El agresor viene de occidental, un señor hijo de un empresario, identificado, si eso son garantías pues no falta sino que haya una víctima, que entre alguien con un puñal", dijo González Puche, con preocupación.



Por eso la mejor opción, en su opinión, es jugar a puerta cerrada y sancionar la plaza de Deportes Tolima, una decisión que sin duda generará malestar en el equipo pijao, que alegará una actitud hostil del jugador desde el día previo al encuentro. Eso es lo que habrá que valorar ahora, a la luz de las pruebas.



¿Cuánto tiempo tardará el proceso?

​

Los términos que establece el reglamento para presentar las denuncias respectivas es de dos días hábiles. Después de eso hay un promedio de diez días para una decisión de primera instancia, después hay derecho a reposición y apelación en los términos del reglamento.



En todo caso, para los expertos consultados este será un caso resuelto en breve. La palabra sobre si las garantías estaban dadas o no es solo cuestión de la Comisión de Disciplina de la competición.