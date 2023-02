Camacho sobre el incidente en Ibagué: 'Los puntos son secundarios'

El fútbol colombiano vivió una situación que empañó el espectáculo. La agresión que sufrió Daniel Cataño, antes del partido contra Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, ha generado todo tipo de opiniones.



Las voces de rechazo a la violencia vivida se sintieron, pues los jugadores de Millonarios, en símbolo de solidaridad con su compañero, decidieron abandonar el campo. Además, durante la salida del escenario, el bus donde se trasladaba el club sufrió otro ataque con piedras.



El cuadro bogotano se expresó a través de un comunicado, dejando todo solo en las plataformas oficiales. El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, habló con Caracol Radio, expresando su inconformismo y sentando el precedente, donde la parte competitiva pierde valor, dejando como prioridad la integridad de las personas.



Estas fueron las palabras del dirigente “Los puntos me parecen una cosa secundaria, que si ganamos el partido o lo perdemos, hay cosas que están por encima de tres puntos y es que un espectáculo se pueda llevar con armonía, tranquilidad y paz”.



Además, en entrevista con Blu Radio, Camacho agregó “Millonarios decidió que no había seguridades apropiadas ni para sus jugadores ni para los de Tolima ni para el público en general, por eso no nos pareció prudente que el partido se desarrollara”.